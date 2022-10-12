Ексдиректора "Укрбурштину" підозрюють у розкраданні 59 мільйонів гривень на зберіганні не існуючих документів

Детективи Національного антикорупційного бюро 12 жовтня повідомили про підозру колишньому директору підприємства "Укрбурштин" та ще двом особам у закінченому замаху на заволодіння чужим майном та службовому підробленні.

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Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, дії викритих осіб кваліфіковані за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 191, частиною 3 статті 15 та частиною 5 статті 191, а також частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу.

Зазначається, що у вересні 2020 року дочірнє підприємство державної акціонерної компанії "Українські поліметали" "Укрбурштин" уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації вартістю 58,764 мільйона гривень, власником якої є приватне товариство.

Однак під час розслідування з’ясувалося, що документації, яка нібито була передана на зберігання, насправді не існує. У подальшому ж директор "Укрбурштину" інсценував "викрадення" цих "документів".

"Після цього утворився борг перед приватним товариством. З метою стягнення боргу співучасниками злочину подано заяви до Господарського суду Києва, яким розглядається справа про банкрутство дочірнього підприємства", - додають в прокуратурі.

На сьогодні слідством встановлена причетність до цього злочину трьох осіб: директора товариства та ще двох громадян, один з яких є організатором злочинної схеми. Слідство триває.

Нагадаємо також, що ці ж статті 191 та 366 інкримінують фігурантам справи про завдання державному Укргазбанку 206 мільйонім гривень збитків, одним з яких нещодавно став колишній вже голова Національного банку України Кирило Шевченко.

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