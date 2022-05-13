Фронтовая батарея: как изобретатель из Днепра разработал для ВСУ пауэрбанки в ящиках от патронов

Среди электронных товаров, которых сегодня не хватает в магазинах, оказались пауэрбанки. Совсем недавно представители крупных торговых сетей в разговоре с корреспондентами Delo.ua признались — во время войны это дефицитный товар, поскольку многие украинцы их скупают и передают в Вооруженные силы Украины. Изобретатель Игорь Кочет пошел дальше и после начала войны сам делает пауэрбанки для военных.

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Мы пообщались с Игорем, узнали чем он занимался до войны, как начинал помогать украинским военным и почему для своих пауэрбанков использует ящики для патронов.

Игорь живет в пригороде Днепра, а до войны десять лет организовывал праздники — проводил дни рождения и корпоративы с техническим уклоном. Получалось что-то вроде квест-комнаты на выезде. 24 февраля его разбудила жена, пожаловавшись на взрывы. Сначала семья не могла поверить в войну и не знала что делать — они за политическими настроениями не следили, а потому не были готовы к такому развитию событий.

Оправившись от первого шока пара отвезла ребенка в безопасное место и вернулась. Изобретатель признается — можно было спрятаться у друзей, но таким образом они бы сидели не делая ничего полезного для защиты Украины. Поэтому вернулись с желанием как-то помочь.

Игорь учился на электротехника и всю жизнь что-то вырезает, паяет и экспериментирует. За годы работы с техническими квестами он обзавелся полезным оборудованием — 3д-принтером, фрезерным станком, лазером. Оборудование и опыт решено было использовать на помощь фронту. На первом этапе — для сборки печек-буржуек.

"Это было начала марта, было холодно. Нужно было много буржуек. За основу взяли двухсотлитровую бочку. Связывались с предприятиями, у которых это отходы производства. Буржуйка по структуре проста — должна быть труба, дверца. Инструмент у меня был. Так что все свелось до "тут отрезай, тут вари". Поначалу мы силами нескольких человек делали шесть буржуек. А потом отточили процесс и за три часа, между чаепитиями, делали уже десяток. Всего собрали около 140 штук", — вспоминает изобретатель.

С приходом тепла печки стали неактуальными, да и наделали их достаточно. Игорь перешел на сборку небольших туристических печек для военных. Но во-первых они оказались не слишком полезными, а во-вторых он вскоре заметил, как бойцы заряжают технику. Поскольку Кочет давно занимается электроникой, то сразу обратил внимание на проблемы — провода в беспорядке, повсюду тройники, все собрано очень неудобно. Он понял, что нужно работать в этом направлении.

В первую очередь необходим был корпус, который можно уронить, ударить, закинуть в машину и при этом не повредить батарею. Для этих целей идеально подошли деревянные ящики для патронов и снарядов — Игорь и сегодня просит волонтеров, которые ездят "на передок", привозить их ему.

Остальные комплектующие (аккумуляторы, разъемы) он заказывает в магазинах. То, что не получается купить делает сам. Например, изобретатель сам проектирует и печатает на 3д-принтере нужные ему крепления и делает платы.

Не обошлось без консультаций с военными. Так Кочет понял, как можно закрыть потребности бойцов пускай не на 100%, но хотя бы на 80%. В итоге на каждом пауэрбанке он устанавливает от 4 до 6 разъемов для прикуривателя, не меньше десятка USB-портов, разъем для подключения света. Заряжать устройство можно как от сети, так и от прикуривателя машины. В критической ситуации можно и наоборот запитать машину от этой батареи.

Первый пауэрбанк собрали из того, что было. Дальше я увидел, что многим военным такие штуки нужны, а самый простой способ — покупать комплектующие. Хотя кое что заканчивается и поставки неизвестно когда будут. Мы понимаем, что Одесса заблокирована, алиэкспресс не возит. Сейчас получаются такие, сборные солянки. Игорь Кочет изобретатель, волонтер

Первый экземпляр собирался долго. Во-первых, не хватало многих комплектующих, во-вторых — не была "откатана" схема сборки. Сейчас концепция понятна и куда эффективнее делать не один пауэрбанк за раз, а работать конвейером.

Например, покрасить сразу десять ящиков, вырезать сразу десять панелей или спаять все разъемы. В общей сложности одна батарея обходится примерно в 6500 грн. Деньги Игорь собирает на своей странице в Facebook.

Кочет добавляет, что ему бы хотелось установить на пауэрбанки еще преобразователь на 220 и полноценные розетки. Однако для этого нужна коробка побольше. Кроме того, в планах у него оборудовать свой гаджет еще и внешней солнечной панелью. Изобретатель ее планировал приделать еще к первому экземпляру, но так и не нашел, где можно купить. Сейчас Игорь планирует решить эту проблему.

Рассказывая о будущем своей работы изобретатель признается, что его история не о бизнесе. Он не хочет на этом зарабатывать денег или составлять кому-то конкуренцию. Сейчас его главная задача — помочь украинским защитникам отбиться от оккупантов. После войны Кочет планирует вернуться к организации развлекательных мероприятий. Игорь говорит, что ему эта работа всегда нравилась, но пока в стране идет война он не может себе этого позволить.