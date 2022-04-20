Дефицита техники в Украине не будет: сети рассказывают, как меняют логистику и что украинцы покупают чаще всего во время войны

Рынок компьютерной и бытовой электроники в последние два года переживал не лучшие свои времена — пандемия вызвала крупнейший в истории дефицит микроэлементов. Переход на удаленную работу кое-как сбалансировал ситуацию, но развязанная Россией война в Украине ударила по сектору экономики гораздо сильнее коронавируса. В условиях активных боевых действий и регулярных ракетных обстрелов крупные ритейлеры закрывали десятки и даже сотни магазинов, увольняя тысячи сотрудников.

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В сложившейся ситуации актуальным стал вопрос — ожидать ли украинцам в ближайшее время нехватки, например, ноутбуков или телефонов? Многие спешно бежали от войны, оставляя имущество. После огромного количества подтвержденных случаев мародерства со стороны российской армии этих вещей уже не будет. При этом с завозом новой техники пока проблемы из-за заблокированных украинских портов.

Корреспонденты Delo.ua выяснили у крупнейших игроков на рынке, как они восстанавливают свою работу спустя почти два месяца войны, что украинцы покупают сегодня активнее всего и стоит ли ждать дефицита.

Глава совета директоров группы компаний "АЛЛО" Дмитрий Деревицкий говорит, что до российского вторжения у них работало 340 магазинов в 140 городах страны . После начала войны их осталось 32. Некоторые даже после победы открыть будет сложно — разбитые и разграбленные они уже принесли сотни миллионов гривен убытков.

В последние недели компания реанимирует деятельность: в регионах, где боевые действия идут не так активно, открыто 220 точек. Однако даже это не спасло от сокращений. Деревицкий отмечает: в апреле "АЛЛО" вынуждена была расстаться более чем с половиной своих сотрудников, хотя и выплатила в общей сложности 25 млн грн помощи.

Отразилась война и на структуре продаж. Представитель компании отмечает, что наибольшим спросом сегодня пользуются товары, призванные помочь вынужденным переселенцам обустроить свое новое жилище.

Это бойлеры, обогреватели, СВЧ, мелкая бытовая техника. Кроме того, стали популярны товары для помощи военным, теробороне и всем задействованным в борьбе с врагом: телефоны, дроны для обучения, пауэрбанки, смартфоны, ноутбуки. Дмитрий Деревицкий Глава совета директоров группы компаний "АЛЛО"

Что касается импорта новой продукции, то ГК пришлось перестраивать логистику. Все из-за закрытого в Одессе порта. Вместо него теперь используется более длинный, сложный, но надежный путь — Румыния, Греция и Турция. Деревицкий отмечает отдельно и налоговую льготу для импортеров (отмену НДС на импорт). Это, по его словам, будет стимулировать бизнес завозить товары для предотвращения их нехватки. Такой шаг "позволяет предположить, что значительного дефицита техники в Украине ожидать пока не стоит".

Однако в сети магазинов MoYo говорят, что на рынке н аблюдается определенный дефицит смартфонов, планшетов и пауэрбанков . Хотя благодаря складским резервам и запасам в магазинах им удается обеспечивать спрос клиентов. Компания, как и остальной украинский бизнес, серьезно пострадала из-за войны: 24 февраля она временно закрыла все 58 магазинов, склады и офисы.

"В первой декаде марта мы начали возобновлять работу в разных городах. Сегодня работают 25 магазинов, но их перечень обновляется. Кроме того, мы продолжаем принимать заказы через интернет-магазин и доставляем заказы "Новой почтой". Доставка в магазины и почтоматы, а также заказы на сумму выше 500 грн — бесплатные. При этом мы стараемся поддерживать цены на довоенном уровне", — рассказали нам в сети.

Что же касается спроса на технику и электронику, то он, конечно же, существенно снизился. Хотя, как и до войны, самыми популярными категориями в MoYo остаются смартфоны, ноутбуки, аксессуары и комплектующие . Эту продукцию покупают независимо от географического расположения. Примечательно, что значительно вырос спрос на стартовые пакеты, наушники, WiFi-адаптеры, портативные аккумуляторы, карты памяти, а также мелкую бытовую технику для переселенцев .

Рассказывая о довоенной ситуации, CEO сети "Фокстрот" Алексей Зозуля говорит, что у них работало 170 магазинов в 90 городах страны . С началом войны работу пришлось приостановить, пусть всего и на несколько дней. Уже 28 февраля открылось 18 точек, а позже их количество увеличилось до 105, то есть приблизительно 60% от всей сети. Сегодня каждый день открывается от 80 до 100 магазинов , в зависимости от ситуации в регионе. Например, представительство сети не так давно вернулось в Харьков, несмотря на напряженную обстановку.

Спрос на технику поменялся кардинально. Больше всего запросов, как от волонтеров, так и от покупателей, поступало на пауэрбанки, мелкую бытовую технику (обогреватели, электрочайники, мультиварки, хлебопечки, посуду), большую бытовую технику (стиральные машинки, морозильные камеры, холодильники). Значительно вырос спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки, принтеры. Алексей Зозуля CEO сети "Фокстрот"

Вместе с тем, уточняет CEO сети "Фокстрота", украинцы практически перестали покупать телевизоры — они не являются предметом первой необходимости. При этом он уверен, что в ближайшее время дефицита электронной и бытовой техники в Украине не будет . Довоенных запасов у всех крупных ритейлеров и поставщиков, в зависимости от категории товара, хватит на 3-4 месяца.

Например, большинство сегментов ноутбуков доступны для потребителя, а остатков смартфонов хватит на 1,5-2 месяца. Проблема может возникнуть с принтерами, но они в дефиците уже давно — все из-за глобальной нехватки микроэлементов, вызванных коронавирусом.

Компания, как и ее конкуренты, постепенно пытается пополнять ассортимент и запускать новые логистические цепочки. Зозуля также позитивно оценивает решение правительства, которое упростило условия для ввоза товаров из перечня критического импорта.

"Сейчас туда входит почти половина нашего ассортимента, на который разрешено покупать валюту для закупки такого товара. В дальнейшем будем вести переговоры о расширении списка и надеяться, чтобы наша победа наступила быстрее и ограничения были сняты. Что касается вероятности увеличения импорта, то здесь, скорее, не наложенные на РФ санкции повлияют, а спрос среди потребителей в послевоенное время", — резюмирует он.

Пока крупные сети не могут сказать точно, сколько они потеряли из-за войны. В MoYo, например, говорят о полном уничтожении магазина в Мариуполе, а в "Фокстроте" — о разграблении и уничтожении центрального склада в Гостомеле. Все понимают — потери огромные. Пока же крупные игроки на украинском рынке техники постепенно приходят в себя от шока, помогают Вооруженным силам Украины и территориальной обороне, а также пытаются наладить новые пути импорта техники в страну.