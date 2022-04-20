Дефіциту техніки в Україні поки не буде: як змінюється логістика імпорту і що українці купують найчастіше під час війни

Ринок комп'ютерної та побутової електроніки останні два роки переживав не найкращі часи — пандемія викликала найбільший в історії дефіцит мікроелементів. Перехід на віддалену роботу трохи збалансував ситуацію, але розв'язана Росією війна в Україні вдарила по сектору економіки набагато сильніше за коронавірус. В умовах активних бойових дій та регулярних ракетних обстрілів великі ритейлери закривали десятки і навіть сотні магазинів, звільняючи тисячі співробітників.

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У ситуації, що склалася, актуальним стало питання — чи очікувати українцям найближчим часом нестачі, наприклад, ноутбуків чи телефонів? Багато хто спішно втік від війни, залишаючи майно. Після величезної кількості підтверджених випадків мародерства з боку російської армії цих речей вже не повернути. При цьому із завезенням нової техніки поки що проблеми через заблоковані українські порти.

Кореспонденти Delo.ua з'ясували у найбільших гравців ринку, як вони відновлюють свою роботу через два місяці війни, що українці купують сьогодні найактивніше і чи варто чекати дефіциту.

Голова ради директорів групи компаній "АЛЛО" Дмитро Деревицький каже, що до російського вторгнення у них працювало 340 магазинів у 140 містах країни . Після початку війни їх лишилося 32. Деякі навіть після перемоги відкрити буде складно — розбиті та розграбовані вони вже завдали сотні мільйонів гривень збитків.

Останніми тижнями компанія реанімує діяльність — у регіонах, де бойові дії йдуть не так активно, відкрито 220 точок. Однак навіть це не врятувало багатьох від скорочень. Деревицький зазначає: у квітні "АЛЛО" змушена була скоротити більш ніж половину своїх співробітників, хоча й виплатила загалом 25 млн грн допомоги.

Позначилася війна і на структурі продажів. Представник компанії зазначає, що найбільший попит сьогодні мають товари, покликані допомогти вимушеним переселенцям облаштувати своє нове житло.

Це бойлери, обігрівачі, НВЧ, дрібна побутова техніка. Крім того, стали популярні товари для допомоги військовим, теробороні та всім задіяним у боротьбі з ворогом: телефони, дрони для навчання, пауербанки, смартфони, ноутбуки. Дмитро Деревицький Голова ради директорів групи компаній "АЛЛО"

Щодо імпорту нової продукції, то ГК довелося розбудовувати логістику. Все через закритий в Одесі порт. Натомість тепер використовується більш далекий, складний, але надійний шлях — Румунія, Греція та Туреччина. Деревицький зазначає окремо податкову пільгу для імпортерів (скасування ПДВ на імпорт). Це, за його словами, стимулюватиме бізнес завозити товари для запобігання нестачі товарів. Такий крок "дозволяє припустити, що значного дефіциту техніки в Україні чекати поки що не варто".

Однак у мережі магазинів MOYO кажуть, що на ринку спостерігається певний дефіцит смартфонів, планшетів і пауербанків . Хоча завдяки складським резервам та запасам у магазинах їм вдається забезпечувати попит клієнтів. Компанія, як і решта українського бізнесу, серйозно постраждала через війну. 24 лютого вона тимчасово закрила усі 58 магазинів, склади та офіси.

"У першій декаді березня ми почали відновлювати роботу у різних містах. Сьогодні працюють 25 магазинів, але їхній перелік оновлюється. Крім того, ми продовжуємо приймати замовлення через інтернет-магазин та доставляємо їх "Новою поштою". Доставка у магазини та поштомати, а також замовлення на суму понад 500 грн безкоштовні. При цьому ми намагаємося підтримувати ціни на довоєнному рівні", — розповідає генеральний директор мережі MOYO Валентин Івакін.

Що ж до попиту на техніку та електроніку, то він, звичайно ж, суттєво знизився. Хоча, як і до війни, найпопулярнішими категорії в MOYO залишаються смартфони, ноутбуки, аксесуари та комплектуючі . Цю продукцію купують незалежно від географічного розташування. Цікаво, що значно зріс попит на стартові пакети, навушники, WiFi-адаптери, портативні акумулятори, карти пам'яті, а також дрібну побутову техніку для переселенців .

Розповідаючи про довоєнну ситуацію, CEO мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля каже, що у них працювало 170 магазинів у 90 містах країни . З початком війни роботу довелося призупинити, нехай і на кілька днів. Вже 28 лютого відкрилося 18 точок, а пізніше їх кількість збільшилася до 105, тобто приблизно 60% усієї мережі. Сьогодні щодня відкривається від 80 до 100 магазинів , залежно від ситуації у регіоні. Наприклад, представництво мережі нещодавно повернулося до Харкова, незважаючи на напружену обстановку.

Попит на техніку змінився кардинально. Найбільше запитів як від волонтерів, так і від покупців надходило на пауербанки, дрібну побутову техніку (обігрівачі, електрочайники, мультиварки, хлібопічки, посуд), велику побутову техніку (пральні машинки, морозильні камери, холодильники). Значно зростає попит на смартфони, планшети, ноутбуки, принтери. Олексій Зозуля CEO мережі "Фокстрот"

Водночас, уточнює CEO мережі "Фокстрота", українці практично перестали купувати телевізори, вони не є предметом першої необхідності. При цьому він упевнений, що найближчим часом дефіциту електронної та побутової техніки в Україні не буде . Довоєнних запасів у всіх великих ритейлерів та постачальників, залежно від категорії товару, вистачить на 3-4 місяці.

Наприклад, більшість сегментів ноутбуків доступні для споживача, а залишків смартфонів вистачить на 1,5-2 місяці. Проблема може виникнути з принтерами, але вони в дефіциті вже давно — все через глобальну нестачу мікроелементів, спричинених коронавірусом.

Компанія, як і її конкуренти, поступово намагається поповнювати асортимент та запускати нові логістичні ланцюжки. Зозуля також позитивно оцінює рішення уряду, яке спростило умови для ввезення товарів із переліку критичного імпорту.

"Зараз туди входить майже половина нашого асортименту, на який можна купувати валюту для закупівлі такого товару. Надалі вестимемо переговори про розширення списку та сподіватимемося, щоб наша перемога настала швидше та обмеження було знято. Щодо ймовірності збільшення імпорту, то тут, швидше, не накладені на РФ санкції вплинуть, а попит серед споживачів у повоєнний час", — резюмує він.

Поки що великі мережі не можуть сказати точно, скільки вони втратили через війну. У MoYo, наприклад, говорять про повне знищення магазину в Маріуполі, а у "Фокстроті" про розграбування та знищення центрального складу у Гостомелі. Усі розуміють – втрати величезні. Поки ж великі гравці на українському ринку техніки поступово оговтуються від шоку, допомагають Збройним силам України та територіальній обороні, а також намагаються налагодити нові шляхи імпорту техніки до країни.