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Магазини Comfy відновлюють роботу в Києві, Харкові, Донецьку, Запоріжжі.
У Мережі електроніки та побутової техніки Comfy станом на 13 квітня діють 67 магазинів з 97, які працювали до початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"За минулі два тижні вперше після вторгнення або вимушеної тривалої перерви відкрилися магазини в Ізмаїлі, Запоріжжі, Коростені, Коростишеві, Кривому Розі, Києві та області. Сьогодні запрацював магазин у ТРЦ Respublika Park, хочемо відкритись і в інших ТРЦ Києва", - сказав генеральний. директор Comfy Ігор Хижняк.
Мережа також відкриває частину магазинів у Харкові, коли це безпечно для працівників та клієнтів.
"Закритими залишаються магазини у Донецькій, Луганській, Чернігівській та Херсонській областях, частково у Запорізькій, Сумській, Харківській областях, Києві та області. Над частиною магазинів у цих регіонах ми втратили контроль – частина магазинів була розграбована або згоріла", - зазначив генеральний директор Comfy.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Компанія документально фіксує збитки, але поки що не може повністю оцінити масштаб збитків.
У період з початку повномасштабної війни до кінця березня в Україні з різних причин закрилося 29% усіх торгових точок. Про це свідчать дані опитування власників та CEO підприємств по всій Україні.
При цьому після паузи через бойові дії у столиці України відновив роботу ЦУМ .