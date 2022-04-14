Магазини Comfy відновлюють роботу в Києві, Харкові, Донецьку, Запоріжжі.

У Мережі електроніки та побутової техніки Comfy станом на 13 квітня діють 67 магазинів з 97, які працювали до початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"За минулі два тижні вперше після вторгнення або вимушеної тривалої перерви відкрилися магазини в Ізмаїлі, Запоріжжі, Коростені, Коростишеві, Кривому Розі, Києві та області. Сьогодні запрацював магазин у ТРЦ Respublika Park, хочемо відкритись і в інших ТРЦ Києва", - сказав генеральний. директор Comfy Ігор Хижняк.

Мережа також відкриває частину магазинів у Харкові, коли це безпечно для працівників та клієнтів.

"Закритими залишаються магазини у Донецькій, Луганській, Чернігівській та Херсонській областях, частково у Запорізькій, Сумській, Харківській областях, Києві та області. Над частиною магазинів у цих регіонах ми втратили контроль – частина магазинів була розграбована або згоріла", - зазначив генеральний директор Comfy.

Компанія документально фіксує збитки, але поки що не може повністю оцінити масштаб збитків.

У період з початку повномасштабної війни до кінця березня в Україні з різних причин закрилося 29% усіх торгових точок. Про це свідчать дані опитування власників та CEO підприємств по всій Україні.

При цьому після паузи через бойові дії у столиці України відновив роботу ЦУМ .