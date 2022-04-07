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В Киеве возобновляют работу ЦУМ и несколько ТРЦ
После паузы из-за боевых действий в столице Украины возобновил работу ЦУМ. Об этом сообщила директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.
"Любимый за времена ковида формат - e-commerce. За первый день очень неплохая география заказов, два десятка городов Украины, от Львова до Одессы, ну и, конечно же, сама столица. И физическая дверь ЦУМа также открыта", - заявила Емченко.
Из недостатков она отметила, что пока не работает паркинг.
Емченко написала, что выдача заказов работает на втором этаже ежедневно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
С 8 апреля возобновляет работу ТРЦ River Mall, сообщение об этом опубликовано на его странице. В ближайшее время должны открыть также Lavina Mall и Mandarin Plaza.
Напомним, что в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара поздно вечером 20 марта ТРЦ Retroville получил огромные повреждения.
Вскоре сотрудники Службы безопасности Украины задержали пользователя соцсети TikTok, который на днях выложил материалы о размещении украинской военной техники у здания торгово-развлекательного центра Retroville на киевском жилмассиве Виноградарь.