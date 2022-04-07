В Киеве возобновляют работу ЦУМ и несколько ТРЦ

После паузы из-за боевых действий в столице Украины возобновил работу ЦУМ. Об этом сообщила директор по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.

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"Любимый за времена ковида формат - e-commerce. За первый день очень неплохая география заказов, два десятка городов Украины, от Львова до Одессы, ну и, конечно же, сама столица. И физическая дверь ЦУМа также открыта", - заявила Емченко.

Из недостатков она отметила, что пока не работает паркинг.

Емченко написала, что выдача заказов работает на втором этаже ежедневно.

С 8 апреля возобновляет работу ТРЦ River Mall, сообщение об этом опубликовано на его странице. В ближайшее время должны открыть также Lavina Mall и Mandarin Plaza.

Напомним, что в результате российского ракетного обстрела и последующего пожара поздно вечером 20 марта ТРЦ Retroville получил огромные повреждения.

Вскоре сотрудники Службы безопасности Украины задержали пользователя соцсети TikTok, который на днях выложил материалы о размещении украинской военной техники у здания торгово-развлекательного центра Retroville на киевском жилмассиве Виноградарь.