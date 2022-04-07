У Києві відновлюють роботу ЦУМ та кілька ТРЦ

Після паузи через бойові дії у столиці України відновив роботу ЦУМ. Про це повідомила директор із комунікацій System Capital Management Наталія Ємченко.

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"Улюблений за часи ковіду формат - e-commerce. За перший день дуже непогана географія замовлень, два десятки міст України, від Львова до Одеси, ну і, звичайно ж, сама столиця. І фізичні двері ЦУМу також відчинені", - заявила Ємченко.

З недоліків вона зазначила, що поки що не працює паркінг.

Ємченко написала, що видача замовлень працює на другому поверсі щоденно.

З 8 квітня поновлює роботу ТРЦ River Mall, повідомлення про це на його сторінці. Найближчим часом мають відкрити також Lavina Mall та Mandarin Plaza.

Нагадаємо, що внаслідок російського ракетного обстрілу та подальшої пожежі пізно ввечері 20 березня ТРЦ Retroville отримав величезні пошкодження.

Незабаром співробітники Служби безпеки України затримали користувача соцмережі TikTok, який днями виклав матеріали про розміщення української військової техніки біля будівлі торговельно-розважального центру Retroville на київському житловому масиві Виноградар.