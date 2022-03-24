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У Києві під час обстрілу повністю зруйновано головний офіс "Novus Україна"

У Києві під час обстрілу повністю зруйновано головний офіс "Novus Україна"
Наслідки російського ракетного удару по ТРЦ Ретровіль. Фото: скріншот відео YouTube/Airsoft Predators Group

Головний офіс компанії "Novus Україна" через ракетний удар російських військ по ТРЦ Retroville у Києві 20 березня практично повністю знищено.

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Про це на сторінці "Робота в Novus" у соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор Novus Марк Петкевич.  

За його словами, внаслідок влучення ракет у ТРЦ Retroville загинули люди.  

"Цього тижня через ракетний удар по ТРЦ Retroville було завдано непоправних збитків, адже під уламками знайшли тіла мирних людей, які загинули, перебуваючи на своєму робочому місці", — повідомив гендиректор.  

Петкевич зазначив, що через ракетний удар у флагманському супермаркеті Novus, який знаходився в цьому торговельно-розважальному центрі, пошкоджено внутрішні конструкції, стався обвал стель та розбито обладнання.  

"Головний офіс, який знаходився в ТЦ, практично повністю знищений. Постраждалих серед працівників Novus немає. Наразі фінансовий обсяг втрат повністю оцінити неможливо, що обумовлюється відсутністю повноцінного доступу до багатьох приміщень",написав Петкевич.  

Гендиректор додав, що компанія продовжує працювати, щоби зберегти робочі місця.  

Раніше повідомлялося, що мережа супермаркетів Novus, а також Varus та "Сільпо" припинили співпрацювати з компанією Coca-Cola, яка продовжує працювати в Росії, незважаючи на військову агресію останньої проти України.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.

Автор:
Дмитро Нарожний