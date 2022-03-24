У Києві під час обстрілу повністю зруйновано головний офіс "Novus Україна"

Головний офіс компанії "Novus Україна" через ракетний удар російських військ по ТРЦ Retroville у Києві 20 березня практично повністю знищено.

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Про це на сторінці "Робота в Novus" у соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор Novus Марк Петкевич.

За його словами, внаслідок влучення ракет у ТРЦ Retroville загинули люди.

"Цього тижня через ракетний удар по ТРЦ Retroville було завдано непоправних збитків, адже під уламками знайшли тіла мирних людей, які загинули, перебуваючи на своєму робочому місці", — повідомив гендиректор.

Петкевич зазначив, що через ракетний удар у флагманському супермаркеті Novus, який знаходився в цьому торговельно-розважальному центрі, пошкоджено внутрішні конструкції, стався обвал стель та розбито обладнання.

"Головний офіс, який знаходився в ТЦ, практично повністю знищений. Постраждалих серед працівників Novus немає. Наразі фінансовий обсяг втрат повністю оцінити неможливо, що обумовлюється відсутністю повноцінного доступу до багатьох приміщень", – написав Петкевич.

Гендиректор додав, що компанія продовжує працювати, щоби зберегти робочі місця.

Раніше повідомлялося, що мережа супермаркетів Novus, а також Varus та "Сільпо" припинили співпрацювати з компанією Coca-Cola, яка продовжує працювати в Росії, незважаючи на військову агресію останньої проти України.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.