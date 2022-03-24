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У Києві під час обстрілу повністю зруйновано головний офіс "Novus Україна"
Головний офіс компанії "Novus Україна" через ракетний удар російських військ по ТРЦ Retroville у Києві 20 березня практично повністю знищено.
Про це на сторінці "Робота в Novus" у соціальній мережі Facebook заявив генеральний директор Novus Марк Петкевич.
За його словами, внаслідок влучення ракет у ТРЦ Retroville загинули люди.
"Цього тижня через ракетний удар по ТРЦ Retroville було завдано непоправних збитків, адже під уламками знайшли тіла мирних людей, які загинули, перебуваючи на своєму робочому місці", — повідомив гендиректор.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Петкевич зазначив, що через ракетний удар у флагманському супермаркеті Novus, який знаходився в цьому торговельно-розважальному центрі, пошкоджено внутрішні конструкції, стався обвал стель та розбито обладнання.
"Головний офіс, який знаходився в ТЦ, практично повністю знищений. Постраждалих серед працівників Novus немає. Наразі фінансовий обсяг втрат повністю оцінити неможливо, що обумовлюється відсутністю повноцінного доступу до багатьох приміщень", – написав Петкевич.
Гендиректор додав, що компанія продовжує працювати, щоби зберегти робочі місця.
Раніше повідомлялося, що мережа супермаркетів Novus, а також Varus та "Сільпо" припинили співпрацювати з компанією Coca-Cola, яка продовжує працювати в Росії, незважаючи на військову агресію останньої проти України.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.
Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.
У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.