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В Киеве во время обстрелов полностью разрушен главный офис "Novus Украина"

В Киеве во время обстрелов полностью разрушен главный офис "Novus Украина"
Последствия российского ракетного удара по ТРЦ Ретровиль. Фото: скриншот видео YouTube/Airsoft Predators Group

Главный офис компании "Novus Украина" из-за ракетного удара российских войск по ТРЦ Retroville в Киеве 20 марта практически полностью уничтожен. 

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Об этом на странице "Работа в Novus" в социальной сети Facebook заявил генеральный директор Novus Марк Петкевич. 

По его словам, в результате попадания ракет в ТРЦ Retroville погибли люди. 

"На этой неделе из-за ракетного удара по ТРЦ Retroville был нанесен непоправимый ущерб, ведь под обломками нашли тела мирных людей, которые погибли, находясь на своем рабочем месте",  сообщил гендиректор. 

Петкевич отметил, что из-за ракетного удара в флагманском супермаркете Novus, который находился в этом торгово-развлекательном центре, повреждены внутренние конструкции, произошел обвал потолков и разбито оборудование. 

"Главный офис, который находился в ТЦ, практически полностью уничтожен. Пострадавших среди работников Novus нет. Сейчас финансовый объем потерь полностью оценить невозможно, что обуславливается отсутствием полноценного доступа ко многим помещениям",  написал Петкевич. 

Гендиректор добавил, что компания продолжает работать, чтобы сохранить рабочие места. 

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов Novus, а также Varus и “Сильпо” прекратили сотрудничать с компанией Coca-Cola, которая продолжает работать в России, несмотря на военную агрессию последней против Украины.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение. 

Автор:
Дмитрий Нарожный