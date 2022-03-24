В Киеве во время обстрелов полностью разрушен главный офис "Novus Украина"

Главный офис компании "Novus Украина" из-за ракетного удара российских войск по ТРЦ Retroville в Киеве 20 марта практически полностью уничтожен.

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Об этом на странице "Работа в Novus" в социальной сети Facebook заявил генеральный директор Novus Марк Петкевич.

По его словам, в результате попадания ракет в ТРЦ Retroville погибли люди.

"На этой неделе из-за ракетного удара по ТРЦ Retroville был нанесен непоправимый ущерб, ведь под обломками нашли тела мирных людей, которые погибли, находясь на своем рабочем месте", – сообщил гендиректор.

Петкевич отметил, что из-за ракетного удара в флагманском супермаркете Novus, который находился в этом торгово-развлекательном центре, повреждены внутренние конструкции, произошел обвал потолков и разбито оборудование.

"Главный офис, который находился в ТЦ, практически полностью уничтожен. Пострадавших среди работников Novus нет. Сейчас финансовый объем потерь полностью оценить невозможно, что обуславливается отсутствием полноценного доступа ко многим помещениям", – написал Петкевич.

Гендиректор добавил, что компания продолжает работать, чтобы сохранить рабочие места.

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов Novus, а также Varus и “Сильпо” прекратили сотрудничать с компанией Coca-Cola, которая продолжает работать в России, несмотря на военную агрессию последней против Украины.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.