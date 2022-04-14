Магазины Comfy возобновляют работу в Киеве, Харькове, Запорожье

В Сети электроники и бытовой техники Comfy по состоянию на 13 апреля действую 67 магазинов из 97, которые работали к началу полномасштабного вторжения войск РФ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"За прошедшие две недели впервые после вторжения или вынужденного продолжительного перерыва открылись магазины в Измаиле, Запорожье, Коростене, Коростышеве, Кривом Роге, Киеве и области. Сегодня заработал магазин в ТРЦ Respublika Park, хотим открыться и в других ТРЦ Киева", — сказал генеральный директор Comfy Игорь Хижняк.

Сеть также открывает часть магазинов в Харькове, когда это безопасно для сотрудников и клиентов.

"Закрытыми остаются магазины в Донецкой, Луганской, Черниговской и Херсонской областях, частично в Запорожской, Сумской, Харьковской областях, Киеве и области. Над частью магазинов в этих регионах мы потеряли контроль – часть магазинов была разграблена или сгорела", — отметил генеральный директор Comfy .

Компания документально фиксирует убытки, но пока не может полностью оценить масштаб ущерба.

В период с начала полномасштабной войны по конец марта в Украине по разным причинам закрылось 29% всех торговых точек. Об этом свидетельствуют данные опроса владельцев и CEO предприятий по всей Украине.

При этом после паузы из-за боевых действий в столице Украины возобновил работу ЦУМ.