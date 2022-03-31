Мародеры обворовали склад "Новой почты" на 1 миллион гривен

В Киеве в Днепровском районе мародеры обворовали склад "Новой почты": вынесли компьютерную технику и почти 700 отправлений граждан на общую сумму около 1 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении трем жителям столицы в совершении кражи из почтового состава группой лиц в крупных размерах (ч. 4 ст. 185 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года трое злоумышленников, имея целью похищение чужого имущества, дождались наступления комендантского часа и проникли через окно на территорию складского помещения одного из почтовых отделений "Новой почты" в Днепровском районе Киева.

Они завладели имуществом предприятия — компьютерной техникой и специальными принадлежностями, а также почти 700 отправлениями граждан на общую сумму около 1 млн гривен.

Похищенное имущество злоумышленники хранили в гараже одного из сообщников.

В ходе проведения следственных действий правоохранителям удалось задержать группу лиц. Ими оказались двое мужчин и женщина, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение аналогичных имущественных преступлений.

Во время обыска по местам их проживания и в гараже было обнаружено похищенное имущество предприятия и почтовые отправления граждан.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения — содержания под стражей.

Отметим, в условиях военного времени усилена криминальная ответственность за мародерство. Теперь за кражу могут лишить свободы на срок от пяти до восьми лет, а за грабеж дадут срок от семи до десяти лет.