Мародери обікрали склад "Нової пошти" на 1 мільйон гривень

У Києві в Дніпровському районі мародери обікрали склад "Нової пошти": винесли комп'ютерну техніку та майже 700 відправлень громадян на загальну суму близько 1 млн гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"При процесуальному керівництві Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру трьом жителям столиці у скоєнні крадіжки з поштового складу групою осіб у великих розмірах (ч. 4 ст. 185 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 27 лютого 2022 року троє зловмисників, маючи на меті викрадення чужого майна, дочекалися настання комендантської години та проникли через вікно на територію складського приміщення одного з поштових відділень "Нової пошти" у Дніпровському районі Києва.

Вони заволоділи майном підприємства — комп'ютерною технікою та спеціальним приладдям, а також майже 700 відправленнями громадян на загальну суму близько 1 млн гривень.

Викрадене майно зловмисники зберігали у гаражі одного із спільників.

Під час проведення слідчих дій правоохоронцям вдалося затримати групу осіб. Ними виявилися двоє чоловіків та жінка, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних майнових злочинів.

Під час обшуку за місцями їх проживання та в гаражі було виявлено викрадене майно підприємства та поштові відправлення громадян.

В даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу — утримання під вартою.

Зазначимо, в умовах воєнного часу посилено кримінальну відповідальність за мародерство. Тепер за крадіжку можуть позбавити волі на строк від п'яти до восьми років, а за пограбування дадуть термін від семи до десяти років.