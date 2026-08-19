Государство, которое любит по-настоящему: как мы меняем социальную защиту семей, воспитывающих детей с инвалидностью

Годами наша социальная система оставалась советским рудиментом – бюрократическим, формальным и безразличным к реальным человеческим судьбам. Система выплачивала мизерные средства и фактически ставила родителей перед выбором: либо бросать работу и жить на грани бедности, чтобы ухаживать за ребенком с инвалидностью, либо оставаться без государственной помощи.

Мы должны были сломать этот неправильный подход. И мы это сделали.

Верховная Рада приняла в целом мой законопроект №14191, который коренным образом меняет философию государственной поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это не просто очередной документ или формальная корректировка цифр. Это переход от сухих выплат к адресной, человеческой и заботливой системе, где центр внимания – это Ребенок и его Семья.

Хочу выразить искреннюю признательность Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Именно его твердая позиция по поводу обязательного приоритета социальной справедливости и бескомпромиссной защиты самых уязвимых украинцев стала главным двигателем этой реформы. Несмотря на войну, несмотря на колоссальную нагрузку на государственный бюджет, мы находим возможности для того, чтобы подставить плечо тем, кто в этом больше нуждается.

Что именно меняется для семей?

Главное новшество решения – введение "базовой величины" для расчета помощи (с 2027 года она составит не менее 4 000 грн) и сочетание прямых денежных выплат с комплексными социальными услугами. Новая система полноценно заработает с 1 января 2027 года.

1. Существенный и реальный рост выплат

Базовая помощь на ребенка с инвалидностью: вырастет с 1 816 грн до 8 000 грн в месяц (200% базовой величины). Для детей, которые получили минно-взрывные ранения, размер основной помощи дополнительно увеличивается еще на 50% .

Прибавка по уходу: составит не менее 8 000 грн для детей подгруппы А (самое тяжелое состояние) и не менее 4 000 грн – для других детей с инвалидностью (при наличии вывода ЛКК).

Общий размер выплат на ребенка: для семьи с ребенком подгруппы А совокупная поддержка возрастет с 8 800 грн до 16 000 грн в месяц . Для других семей выплаты увеличатся более чем в три раза – с 3 500 гр до 12 000 грн .

Совершеннолетние с инвалидностью с детства: выплаты для I группы составят не менее 8 000 грн (с надбавкой за уход для подгруппы А – до 16 000 грн ); ІІ группы – не менее 4 000 грн (одиноким с потребностью в уходе – до 7 000 грн); III группы – не менее 3 000 грн (одиноким с потребностью в уходе – до 6 000 грн).

Уважение родителей и защита прав ребенка

Мы отменили позорную норму, которая заставляла родителя оставлять работу для получения выплат по уходу. Теперь надбавка будет выплачиваться независимо от того, работает один из родителей или нет. Родители должны иметь возможность работать, учиться и реализовывать себя, зная, что государство рядом.

Кроме того, мы реализовали принцип "деньги ходят за ребенком" :

Помощь полностью сохраняется для детей в приемных семьях, детских домах семейного типа и патронатных семьях и выплачивается непосредственно опекунам.

Для детей в интернатных заведениях средства будут накапливаться на персональных счетах – это создаст для них стартовый капитал на жилье, образование или лечение после достижения совершеннолетия.

Экосистема социальных услуг: сопровождение от рождения до 18 лет

Денежная выплата – это только часть дела. Не менее важна инфраструктура поддержки. Законопроект №14191 формирует единую систему сопровождения ребенка и семьи с назначением социального менеджера в обществе как координатора медицинской, образовательной и социальной сфер.

Раннее вмешательство: закреплено как комбинированная услуга для семей с детьми от рождения до 4 лет, имеющих нарушение развития или риск их возникновения. Услуга будет финансироваться государством на постоянной основе.

Поддержка образования: услуги комплексного развития и ухода, а также ассистента ребенка в школе и саду определены как базовые и гарантированные. Первые 5 лет они будут финансироваться из Государственного бюджета.

Отдых для родителей (respite care): новая услуга включена в государственный перечень с гарантированным бюджетным финансированием на 5 лет, чтобы родители имели возможность пройти реабилитацию или просто отдохнуть.

По расчетам Минсоцполитики, в сложных случаях совокупная стоимость государственной поддержки (прямые выплаты вместе с покрытием социальных услуг) будет достигать 71 000 гривен в месяц на одну семью.

Принятая редакция законопроекта – результат компромисса и большой совместной работы с профильной средой, общественными организациями и экспертами. Благодарю каждого, кто приобщился к разработке этого важного документа.

Мы строим страну, где каждый ребенок и семья испытывают уважение, заботу и реальную защиту государства.