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"Груз 200": за месяц в РФ отправилось около 18 тысяч цинковых гробов
С момента полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) Вооруженные силы Российской Федерации потеряли на территории нашего государства 17 тысяч 800 солдат.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день потери российских оккупантов в так называемой "спецоперации в Украине" подтверждаются такими цифрами:
– танки – 631 единица;Подписывайтесь на наш Telegram канал
– боевые бронированные машины ‒ 1 776 единиц;
– артиллерийские системы – 317 единиц;
– ракетные системы залпового огня – 100 единиц;
– средства противовоздушной обороны – 54 единицы;
– вертолеты – 134 единицы;
– автомобильная техника – 1236 единиц;
– корабли/катера – 7 единиц;
– автомобильные цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76 единиц;
– беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 87 единиц;
– специальная техника – 24 единицы;
– пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов – 4 единицы.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – сообщили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 23 марта российская армия потеряла 15,6 тысячи военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов.