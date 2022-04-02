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Тип
Война Война
Категория
Общество
Дата публикации

"Груз 200": за месяц в РФ отправилось около 18 тысяч цинковых гробов

"Груз 200": за месяц в РФ отправилось около 18 тысяч цинковых гробов

С момента полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля 2022 года) Вооруженные силы Российской Федерации потеряли на территории нашего государства 17 тысяч 800 солдат.

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Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день потери российских оккупантов в так называемой "спецоперации в Украине" подтверждаются такими цифрами:

– танки – 631 единица;

– боевые бронированные машины ‒ 1 776 единиц;

– артиллерийские системы – 317 единиц;

– ракетные системы залпового огня – 100 единиц;

– средства противовоздушной обороны – 54 единицы;

– вертолеты – 134 единицы;

– автомобильная техника – 1236 единиц;

– корабли/катера – 7 единиц;

– автомобильные цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 76 единиц;

– беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 87 единиц;

– специальная техника – 24 единицы;

– пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов/тактических ракетных комплексов – 4 единицы.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – сообщили в Генштабе.

Фото 2 — "Груз 200": за месяц в РФ отправилось около 18 тысяч цинковых гробов

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 23 марта российская армия потеряла 15,6 тысячи военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов.

Автор:
Дмитрий Нарожный