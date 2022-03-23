Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Тип
Война Война
Категория
Политика
Дата публикации

Российская армия потеряла уже 15 600 военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов

Российская армия потеряла уже 15 600 военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов
Уничтоженная военная техника врага. Фото: ВСУ

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины озвучил общие боевые потери российской армии в войне с Украиной за период с 24 февраля по 23 марта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

По информации Вооруженных сил Украины ориентировочные потери РФ составили: 

  • личный состав - 15600 человек,
  • танки - 517 единиц,
  • боевые бронированные машины - 1578 единиц,
  • артиллерийские системы - 267 единиц,
  • РСЗО - 80 единиц,
  • средства ПВО - 47 единиц,
  • самолеты - 101 единица,
  • вертолеты - 124 единицы,
  • автомобильная техника - 1008 единиц,
  • корабли - 4 единицы,
  • цистерны с ГСМ - 70 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 единицы,
  • специальная техника - ​​15 единиц.

Также в Генштабе ВСУ уточняют, что данные по потерям противника являются предварительными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска, которые ведут войну против Украины, в настоящее время имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня. 

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Автор:
Светлана Манько