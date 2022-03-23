Российская армия потеряла уже 15 600 военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины озвучил общие боевые потери российской армии в войне с Украиной за период с 24 февраля по 23 марта.

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По информации Вооруженных сил Украины ориентировочные потери РФ составили:

личный состав - 15600 человек,

танки - 517 единиц,

боевые бронированные машины - 1578 единиц,

артиллерийские системы - 267 единиц,

РСЗО - 80 единиц,

средства ПВО - 47 единиц,

самолеты - 101 единица,

вертолеты - 124 единицы,

автомобильная техника - 1008 единиц,

корабли - 4 единицы,

цистерны с ГСМ - 70 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 42 единицы,

специальная техника - ​​15 единиц.

Также в Генштабе ВСУ уточняют, что данные по потерям противника являются предварительными, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Отметим, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска, которые ведут войну против Украины, в настоящее время имеют запасы боеприпасов и продовольствия не более чем на три дня.

Тем временем Министерство обороны Украины начало использовать систему распознавания лиц Clearview AI, которая содержит 10 миллиардов фото, из них 2 миллиарда из российской соцсети “ВКонтакте”. Система поможет идентифицировать погибших, нападающих и бороться с дезинформацией.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.