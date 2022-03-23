Російська армія втратила вже 15 600 військових, 517 танків, 225 літаків та гелікоптерів

Генеральний штаб Збройних сил України озвучив загальні бойові втрати російської армії у війні з Україною за період з 24 лютого до 23 березня.

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За інформацією Збройних сил України, орієнтовні втрати РФ склали:

особовий склад – 15600 осіб,

танки – 517 одиниць,

бойові броньовані машини – 1578 одиниць,

артилерійські системи – 267 одиниць,

РСЗВ - 80 одиниць,

кошти ППО – 47 одиниць,

літаки – 101 одиниця,

вертольоти - 124 одиниці,

автомобільна техніка – 1008 одиниць,

кораблі – 4 одиниці,

цистерни з ПММ - 70 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 одиниці,

спеціальна техніка – 15 одиниць.

Також у Генштабі ЗСУ уточнюють, що дані щодо втрат противника є попередніми, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська, які ведуть війну проти України, наразі мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні.

Тим часом Міністерство оборони України почало використовувати систему розпізнавання осіб Clearview AI, яка містить 10 мільярдів фото, з них 2 мільярди з російської соцмережі “ВКонтакті”. Система допоможе ідентифікувати загиблих, нападників та боротися з дезінформацією.

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