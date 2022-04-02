"Вантаж 200": за місяць до РФ вирушило близько 18 тисяч цинкових трун

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого 2022 року) Збройні сили Російської Федерації втратили на території нашої держави 17 тисяч 800 солдатів.

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Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) .

За даними Генштабу ЗСУ, на сьогоднішній день втрати російських окупантів у так званій "спецоперації в Україні" підтверджуються такими цифрами :

– танки – 631 одиниця;

– бойові броньовані машини ‒ 1776 одиниць;

– артилерійські системи – 317 одиниць;

- ракетні системи залпового вогню – 100 одиниць;

– засоби протиповітряної оборони – 54 одиниці;

– вертольоти – 134 одиниці;

- автомобільна техніка - 1236 одиниць;

- кораблі / катера - 7 одиниць ;

- автомобільні цистерни з паливно -мастильними матеріалами ( ПММ ) - 76 одиниць;

- безпілотні літальні апарати ( БПЛА ) оперативно-тактичного рівня - 87 одиниць,

- спеціальна техніка - 24 одиниці;

– пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів/тактичних ракетних комплексів – 4 одиниці.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", – повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого по 23 березня російська армія втратила 15,6 тисячі військових, 517 танків, 225 літаків і вертольотів.