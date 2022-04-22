Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет, но из Луганской области людей попытаются вывезти при отсутствии "режима тишины"

Из-за опасности на маршрутах в пятницу, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации людей из горячих точек не будет.

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Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь", — написала министр.

При этом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске и Рубежном местные власти и волонтеры попробуют эвакуировать как можно больше пожилых людей, которым трудно самостоятельно передвигаться.

Места сборов для эвакуации из Луганской области:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы и ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.



Попасная: ул. Щербакова, 1а;

Горное: ул. Гагарина, 13а; Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Попробуем везде, но посмотрим, как получится при отсутствии "режима тишины". Вчера удалось многих эвакуировать из Попасной", — добавил Гайдай.

Ранее, 20 апреля, по гуманитарному коридору, несмотря на обстрелы со стороны российских военных, из Мариуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку Запорожской области.

Верещук ранее объясняла, что 20 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах — оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.