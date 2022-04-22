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Гуманитарных коридоров 22 апреля не будет, но из Луганской области людей попытаются вывезти при отсутствии "режима тишины"
Из-за опасности на маршрутах в пятницу, 22 апреля, гуманитарных коридоров для эвакуации людей из горячих точек не будет.
Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
При этом глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Лисичанске и Рубежном местные власти и волонтеры попробуют эвакуировать как можно больше пожилых людей, которым трудно самостоятельно передвигаться.
Места сборов для эвакуации из Луганской области:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Северодонецк: проспект Химиков, 28;
- Лисичанск: ГТВ (РТИ), 40 лет Победы и ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
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Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11.
- Попасная: ул. Щербакова, 1а;
- Горное: ул. Гагарина, 13а; Рубежное: ул. Чехова, 11.
"Попробуем везде, но посмотрим, как получится при отсутствии "режима тишины". Вчера удалось многих эвакуировать из Попасной", — добавил Гайдай.
Ранее, 20 апреля, по гуманитарному коридору, несмотря на обстрелы со стороны российских военных, из Мариуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку Запорожской области.
Верещук ранее объясняла, что 20 апреля гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось, из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах — оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.