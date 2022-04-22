Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде, але з Луганської області людей спробують вивезти за відсутності "режиму тиші"

Через небезпеку на маршрутах у п'ятницю, 22 квітня, гуманітарних коридорів для евакуації людей із гарячих точок не буде.

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Про це заявила міністерка із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся", — написала міністерка.

При цьому голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що в Лисичанську та Рубіжному місцева влада та волонтери спробують евакуювати якнайбільше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися.

Місця зборів для евакуації з Луганської області:

Сєвєродонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ДТВ (РТІ), 40 років Перемоги та вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Рубіжне: Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.



Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а; Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Спробуємо скрізь, але подивимося, як вийде за відсутності "режиму тиші". Вчора вдалося багатьох евакуювати з Попасної", — додав Гайдай.

Раніше, 20 квітня, гуманітарним коридором, незважаючи на обстріл з боку російських військових, з Маріуполя вдалося виїхати чотирма евакуаційними автобусами. Вони заночували у Бердянську і зараз прямують на Василівку Запорізької області.

Верещук раніше пояснювала, що 20 квітня гуманітарний коридор із Маріуполя не спрацював так, як планувалося, через відсутність контролю над власними військовими на місцях – окупанти не змогли забезпечити належного припинення вогню.