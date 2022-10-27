Григорий Козловский передал генераторы и инструменты для артиллеристов 45-й бригады

Григорий Козловский, бывший президент футбольного клуба “Рух”, передал технику и оборудование для 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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Об этом сообщает сайт клуба.

Григорий Козловский отметил, что с этим подразделением ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ, дислокация которого запланирована на Львовщине, у клуба "Рух" сложились тесные дружеские отношения.

"Наш клуб с начала войны помогает ЗСУ – определяем потребности наших бойцов, находим, закупаем и быстро доставляем. Благодаря тому, что мы хорошо информированы о ситуации на "нуле", плюс находимся в постоянном контакте с военнослужащими, можем быстро обеспечивать наших солдат всем необходимым", - заявил Григорий Козловский.

Представители клуба "Рух" никогда не приезжают в военные части с пустыми руками. В этот раз бойцам 45-й бригады привезли оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочую необходимую технику.

Как рассказал командир 45-й отдельной артиллерийской бригады Олега Файдюка, Григорий Козловский и менеджеры клуба привозят именно то, в чем существует самая острая потребность, и бойцы бригады им за это благодарны.

"Как известно, автомобили на фронте долго не живут. Техника постоянно ломается, особенно уязвимы колеса. Ведь на передовой большое количество железа, другие "сюрпризы", на которые можно напороться. Поэтому колеса нужно часто менять, а новые не всегда можно поставить. Поэтому то, что Григорий Козловский и его соратники по клубу "Рух" помогают нам, заслуживает самой искренней благодарности. Так мы вместе приближаем нашу победу", - заявил Файдюк.

Как мы сообщали, Григорий Козловский регулярно помогает армии, поставив грузовики и рации, 500 буржуек, а также, в частности, семьям погибших на войне футбольных ультрас. В этой связи Григорий Козловский был неоднократно отмечен наградами Вооруженных Сил Украины.