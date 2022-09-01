Григорий Козловский, президент ФК "Рух", передал ВСУ 6 грузовиков

Президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский продолжает помогать украинским военным. В этот раз он лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Футбольный клуб "Рух" не стоит в стороне от проблем, которые есть в нашей стране. Охотно приобщаемся к помощи нашей армии. Рад сообщить, что мы приобрели в Италии 6 новеньких военных грузовиков. Общался с нашими военными, они довольны. Мы нанесли на машины клубное брендирование, ведь нам очень приятно быть маленькой частью тех воинов, которые сейчас находятся на фронте. Будет бой и этот бой будет для нас победоносным!", - отметил Григорий Козловский.

Он поблагодарил тех людей, которые сейчас борются за нашу независимость.

"Это от нас такая скромная благодарность за то, что у нас есть возможность играть в футбол. Это маленькая благодарность большим людям, благодаря которым мы можем сейчас полноценно жить, заниматься своим любимым делом. Знаю, что в зоне боевых действий очень много фанатов разных клубов, которые обеспокоены не только судьбой страны, но и судьбой украинского футбола. Мы всех ждем с победой! Пусть возвращаются живые и здоровые"", - подчеркнул президент ФК "Рух".

Следует отметить, что это уже не первая благотворительная акция президента футбольного клуба "Рух".

Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже были приобретены 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных обучающих плекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.