Григорій Козловський передав генератори та інструменти для артилеристів 45-ї бригади

Григорій Козловський, колишній президент футбольного клубу “Рух”, передав техніку та обладнання для 45-ї окремої артилерійської бригади.

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Про це повідомляє сайт клубу.

Григорій Козловський зазначив, що з цим підрозділом ракетних військ та артилерії Сухопутних військ ЗСУ, дислокацію якого заплановано на Львівщині, у клубу "Рух" склалися тісні дружні відносини.

"Наш клуб з початку війни допомагає ЗСУ – визначаємо потреби наших бійців, знаходимо, закуповуємо та швидко доставляємо. Завдяки тому, що ми добре поінформовані про ситуацію на "нулі", плюс знаходимося в постійному контакті з військовослужбовцями, можемо швидко забезпечувати наших солдатів усім необхідним", - заявив Григорій Козловський.

Представники клубу "Рух" ніколи не приїжджають у військові частини із порожніми руками. На цей раз бійцям 45-ї бригади привезли обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки та іншу необхідну техніку.

Як розповів командир 45-ї окремої артилерійської бригади Олег Файдюк, Григорій Козловський та менеджери клубу привозять саме те, в чому існує найгостріша потреба, і бійці бригади їм за це вдячні.

"Як відомо, автомобілі на фронті довго не живуть. Техніка постійно ламається, особливо вразливі колеса. Адже на передовій велика кількість заліза, інші "сюрпризи", на які можна напоротися. Тому колеса потрібно часто міняти, а нові не завжди можна поставити. Тому те, що Григорій Козловський та його соратники по клубу "Рух" допомагають нам, заслуговує на найщирішу подяку. Так ми разом наближаємо нашу перемогу", - заявив Файдюк.

Як ми повідомляли, Григорій Козловський регулярно допомагає армії, поставивши вантажівки та рації, 500 буржуйок, а також, зокрема, сім'ям загиблих на війні футбольних ультрас. У зв'язку з цим Григорія Козловського було неодноразово відзначено нагородами Збройних Сил України.