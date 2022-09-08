Григорий Козловский, президент львовского ФК "Рух", присоединился к помощи Фонда "Трибуна Героев"

Президент футбольного клуба "Рух" совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матковским и главой Львовской Ассоциации футбола Александром Шевченко финансово приобщились к помощи семьям футбольных ультрас, погибших на войне, и перечислили в благотворительный фонд полтора миллиона гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба ФК "Рух".

"Футбольная община - это большая семья. Футбольный клуб "Рух" совместно с президентом "Карпат" Владимиром Матковским и главой Львовской ассоциации футбола Александром Шевченко присоединились к фонду "Трибуна Героев" и перечислили по 500 тысяч гривен в помощь семьям футбольных фанатов, которые погибли на войне. В очередной раз этой акцией демонстрируем: независимо от того, за какую команду болеем, мы все вместе, мы все объединены общей целью, цель у всех нас одна – это победа Украины и помощь людям, пострадавшим в войне. Пользуясь возможностью, хотел бы призвать футбольных людей присоединяться к фонду", - отмечает Григорий Козловский, президент ФК "Рух".

Инициаторами создания благотворительного фонда "Трибуна Героев" стали украинские футбольные ультрас. Цель фонда – системная финансовая, социальная и юридическая поддержка семей погибших на войне футбольных фанатов.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы начали получать много известий о гибели наших ребят. Наша цель – помочь семьям погибших на войне ультрас. Для того чтобы фонд работал, очень важно иметь поддержку у футбольного сообщества. Здесь во Львове мы ее имеем. Это вообще беспрецендентная акция, ведь украинский футбол объединен вокруг одной общей цели", - отмечает Тихон Амосов, основатель благотворительного фонда "Трибуна Героев".

Фото: Тихон Амосов, основатель благотворительного фонда "Трибуна Героев"

"Уже сейчас война унесла жизни 111 ребят, которые представляли ультрас украинских клубов. Поэтому очень рады, что футбольное сообщество поддержало нашу инициативу и прилагает все усилия, чтобы цель фонда была достигнута", - подчеркивает Дмитрий Кукуруза, соучредитель благотворительного фонда "Трибуна Героев".

Фото: Дмитрий Кукуруза, соучредитель благотворительного фонда "Трибуна Героев"

Напомним, Григорий Козловский передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. В этот раз за средства президента "Руха" изготовили полтысячи буржуек, которые уже вскоре отправятся на передовую.