Историческое событие: суд назначил вознаграждение украинцу в размере 13 млн грн за разоблачение факта коррупции

Впервые в Украине судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции, которое составит 13 млн 299 тыс. 950 грн.

Об этом сообщила прессслужба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В ведомстве приветствовали решение Высшего антикоррупционного суда о выплате вознаграждения обличителю, которое было принято 2 октября 2023 года

"Речь идет об утверждении соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы. Здесь отмечается и о выплате вознаграждения обличителю, которое составляет 13 млн 299 тыс. 950 грн, что является первым положительным решением", - подчеркивают. в НАПК.

Там добавляют, что это без преувеличения историческое событие, фундаментально закрепляющее формирование культуры обличения в Украине и стимулирующее обличителей сообщать о фактах коррупции, которые им удалось зафиксировать.

Как сообщили в Центре противодействия коррупции, речь идет об организации взятки в $5 млн, которые назначались руководителю САП Назару Холодницкому. По данным следствия, у него хотели "купить" снятие подозрения с эксминистра Злочевского по делу о хищении стабилизационного кредита Реал Банка. Еще $1 млн, якобы, был предназначен для посредников.

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины утвердили соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим заместителем начальника налогового Киева Николаем Ильяшенко.

Обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии предоставления взятки. Ему назначили 5 лет условно без конфискации имущества. Приговор был вынесен с отдельным мнением судьи.

"Кроме условного срока, Ильяшенко заплатит 50 млн грн на армию дронов. По словам обвиняемого, для того чтобы оплатить эти средства, он взял кредит в банке, а дальше будет продавать недвижимость, чтобы погасить долг. Суд отменил арест из 1/2 дома под Киевом, 1/2 квартиры в столице, земельных участков и нежилых помещений", - говорится в сообщении.

Также Ильяшенко предоставит обличительные показания по другому делу, в котором он пострадал и где мошенники выманили у него 1,5 млн долларов за закрытие дела о взятке. Кроме того, Ильяшенко вроде бы способствовал борьбе с российской агрессией.

По приговору суда обличителю Евгению Шевченко выплатят 13 млн 299 тысяч грн.

Шевченко называют "внештатным работником НАБУ" с 2016 года.

В Facebook он сообщил, что этот эпизод квалифицирован как "мошенничество" и с этого миллиона долларов он, как обличитель, дополнительные $100 тысяч не получил, поскольку законом вознаграждение предусмотрено только за коррупционные преступления, а мошенничество в их перечень не входит.

"Впрочем, сегодняшнее решение суда, безусловно, является выдающимся достижением как для меня лично, так и для всей антикоррупционной системы в целом, ведь впервые в истории Украины гражданин за разоблачение коррупционного преступления получит от государства достойное вознаграждение. Это выводит роль обличителя на новый, в частности, финансово интересный уровень". ", – написал Шевченко.

С 6 сентября в Украине заработал Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут информировать о фактах взяточничества и коррупции, которые им удалось зафиксировать.