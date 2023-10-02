Історична подія: суд призначив винагороду українцю у розмірі 13 млн грн за викриття факту корупції

Вперше в Україні судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу корупції, яка становитиме 13 млн 299 тис. 950 грн.

Про це повідомила пресслужба Національного агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У відомстві привітали рішення Вищого антикорупційного суду щодо виплати винагороди викривачу, яке було ухвалено 2 жовтня 2023 року

"Йдеться про затвердження угоди про визнання винуватості, яку укладено між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби. Тут зазначається і про виплату винагороди викривачу, яка становить 13 млн 299 тис. 950 грн, що є першим позитивним рішенням", - наголошують в НАЗК.

Там додають, що це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Як повідомили у Центрі протидії корупції, йеться про організацію хабаря $5 млн, які призначалися керівникові САП Назару Холодницькому. За даними слідства, у нього хотіли "купити" зняття підозри з ексміністра Злочевського у справі про розкрадання стабілізаційного кредиту Реал Банку. Ще $1 млн нібито був призначений для посередників.

Судді Вищого антикорупційного суду України затвердили угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім заступником начальника податкової Києва Миколою Ільяшенком.

Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Йому призначили 5 років умовно без конфіскації майна. Вирок ухвалили з окремою думкою судді.

"Окрім умовного строку, Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів. За словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він взяв кредит у банку, а далі буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку під Києвом, 1/2 квартири в столиці, земельних ділянок та нежитлових приміщень", - йдеться у повідомленні.

Також Ільяшенко надасть викривальні показання у іншій справі, в якій він є потерпілим і де шахраї виманили у нього 1,5 млн доларів за закриття справи про хабар. Крім того, Ільяшенко нібито сприяв боротьбі з російською агресією.

За вироком суду, викривачу Євгену Шевченку виплатять 13 млн 299 тисяч грн.

Шевченко називають "позаштатним працівником НАБУ" з 2016 року.

У Facebook він повідомив, що цей епізод кваліфіковано як "шахрайство" і з цього мільйона доларів він, як викривач, додаткові $100 тисяч не отримав, оскільки законом винагорода передбачена лише за корупційні злочини, а шахрайство до їх переліку не входить.

"Втім, сьогоднішнє рішення суду безумовно є визначним досягненням як для мене особисто, так і для усієї антикорупційної системи загалом, адже вперше в історії України громадянин за викриття корупційного злочину отримає від держави достойну винагороду. Це виводить роль викривача на новий, зокрема фінансово цікавий рівень", – написав Шевченко.

Зауважимо, з 6 вересня в Україні запрацював Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть інформувати про факти хабарництва та корупції, які їм вдалося зафіксувати.