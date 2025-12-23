Как украинские женщины выстраивают системную благотворительность во время войны: опыт участниц SHE Congress

На мероприятии SHE Congress во время панельной дискуссии “She in Social” украинские женщины-лидеры в сфере социальных и благотворительных инициатив рассказали о первых проектах, которые мотивировали их масштабировать деятельность, чтобы помогать людям. Также поговорили о коммуникациях, выгорании и других болях.

Модератор дискуссии, член Совета Центра социальных изменений и поведенческой экономики, руководитель отдела аналитики и мониторинга Офиса Президента Наталья Дмитренко начала разговор с того, что большинство социальных проектов рождается из личных историй, боли или событий, которые приводят к осознанию необходимости действовать. Подобный опыт стал толчком для участниц к системной благотворительной работе.

Модератор дискуссии, член Совета Центра социальных изменений и поведенческой экономики, руководитель отдела аналитики и мониторинга Офиса Президента Наталья Дмитренко. Фото: delo.ua

Основательница БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук рассказала о своем пути к профессиональной и системной благотворительности, вспомнив историю о брошенном мальчике без имени, которого оставили в роддоме. Сообщение о нем она увидела в соцсетях, где говорилось, что ребенку нужна операция. Валерия тогда быстро организовала сбор, чтобы помочь мальчику.

"Мы через 20 минут собрали деньги на операцию, и я подумала: если это так работает, значит, можно делать больше", — вспоминает она.

Основательница БФ "Твоя опора" Валерия Татарчук. Фото: delo.ua

В общей сложности за 11 лет ее фонд помог 9600 детям. Именно эти цифры, по ее словам, остаются главной мотивацией двигаться дальше. Для нее благотворительность, это уже работа, где она реализует менеджерские навыки, дающие результат.

По словам Валерии Татарчук, фонд "Твоя опора" в основном привлекает средства в сотрудничестве с бизнесом, звездами и celebrities. За 11 лет работы команда фонда выстроила сервис прозрачной благотворительности для бизнеса с четкими процессами, измеряемыми результатами и открытой отчетностью, которые фонд транслирует через собственные проекты и реальные истории помощи.

Социологиня, правозащитница, основательница ОО Gen.Ukrainian Оксана Лебедева говорила о том, что в начале полномасштабного вторжения именно осознание опасности для детей и связанные с ними трагические случаи открыли путь к системной помощи детям войны.

Она добавила, что за три с половиной года работы с детьми войны команда пришла к выводу, что последствия травмы невозможно преодолеть через год или два, а целые десятилетия системного внимания и профессиональной поддержки. Так, в 2025 году был создан Центр передового опыта "Психическое здоровье детей и подростков в условиях войны", для запуска которого команда привлекла $7 млн. международной помощи. Уже в следующем году в кампусе Киевской школы экономики на Оболони появится центр площадью более 1 000 м², где будут работать круглосуточно сервисы поддержки для детей со всей Украины.

Участницы панельной дискуссии "She in Social" на SHE Congress. Фото: delo.ua

О другой стороне этой системы, как психическое здоровье, говорила директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" Минздрава Украины Ксения Возницына. Она вернула дискуссию в 2018 году, когда тема войны для многих еще не казалась столь очевидной.

Директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" Минздрава Украины, врач-неврологиня Ксения Возницына. Фото: delo.ua

В это время она открыла центр для ветеранов и военных, сосредоточившись на "невидимых ранениях". Толчком стал ее первый пациент еще после Иловайского котла.

"Мы не говорим о ментальном здоровье как о тренде. Это навык выживания для всего общества", - подчеркнула Возницына.

Секретарь наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая рассказала, что занимается благотворительностью с 2017 года. Тогда для нее это было прежде всего о ценностях и желаниях изменять мир вместе с другими. С появлением проекта "Сердце Азовстали" в 2022 году она по-другому посмотрела на благотворительность. Это не только помощь и изменения, но и поддержка и умение сказать спасибо, говорит Татьяна, ведь именно благодарность стала новой важной ценностью в ее работе.

Секретарь наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая. Фото: delo.ua

"Нужно не только помогать и менять социальную парадигму. Нужно уметь говорить людям "спасибо" из-за своей работы. Благотворительность должна быть построена так, чтобы каждый раз, когда люди с нами сталкиваются, они выносили не только помощь, а умение благодарить друг друга, поддерживать и держаться за руки", - подчеркнула она.

Общественная деятельница, волонтер, основатель благотворительного проекта "Птицы" БФ "Почувствуй" Тапа Кеплер вспоминала 2014 год и первые волонтерские поездки, которые превратились в системную работу для помощи военным. Сегодня она уже масштабно занимается военной и тактической медициной, а также проектом "Писяй достойно", в рамках которого перестраиваются обычные госпитальные туалеты на инклюзивные санкомнаты. Пока команда уже перестроила семь инклюзивных санкомнат.

Общественная деятельница, волонтер, основатель благотворительного проекта "Птицы" БФ "Ощути" Тата Кеплер и модератор дискуссии Наталья Дмитренко. Фото: delo.ua

"Когда боец говорит: "Я сам пошел в туалет, и меня никто не держал", тогда ты понимаешь, насколько важно то, что мы делаем для них", - рассказала Тата.

Отдельной темой дискуссии стала коммуникация. Все спикерши согласились, что без нее благотворительность не работает, в то же время она не может быть самоцелью.

Особенно осторожно следует работать с историями детей, ставших свидетелями военных преступлений, отмечала Оксана Лебедева. Не каждая правда ведь должна быть публичной, если это может навредить человеку.

Социологиня, правозащитница, основательница ОО Gen.Ukrainian Оксана Лебедева. Фото: delo.ua

"У нас внутри команды постоянно идут дискуссии о границах, в частности что можно показывать, а что нет, как работать с лицами детей, можно ли рассказывать их истории и где проходит предел нравственной взрослости. У меня много историй детей, которым мы помогли выжить и найти новую жизнь за рубежом. Это стало возможным только потому, что их истории были рассказаны вовремя, точно и ответственно", — подчеркнула Оксана Лебедева.

Говорили и о неизбежном выгорании, в частности в работе с болью и потерей. Спасают, по словам участниц, простые вещи, например живое присутствие, общий кофе, возможность посмеяться и способность иногда переключаться. Также следует заботиться о себе и развивать внутреннюю устойчивость.

"Заботьтесь о себе. Пусть забота о жизни станет еще одним элементом нашей борьбы, который нам очень понадобится. Делайте то, чего раньше никогда не делали, овладевайте новыми навыками, применяйте свою жизнь по-новому, ведь это может стать нашим спасительным кругом. И лелейте внутреннюю стойкость, которая нам обязательно пригодится в будущем", — подчеркнула Ксения Возницына.

Директор Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов "Лесная поляна" Минздрава Украины, врач-неврологиня Ксения Возницына и Секретарь наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали" Татьяна Кухоцкая. Фото: delo.ua

В финале дискуссии прозвучало общее мнение, что общество устало, уровень эмпатии снижается, а разобщенность растет. Спикерки призвали сохранять внутреннее достоинство, оставаться человечными и брать ответственность за свое будущее.