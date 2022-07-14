Как уличные культуры помогут вашему ребенку во время войны

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Уличные культуры — масштабное движение, объединяющее миллионы людей во всем мире. В него входят активности, которые "родились" на улице, но сейчас заняли ведущее место в обществе: скейтбординг, BMX, роллерблейдинг, самокат, стритбол, стритфутбол и многие другие.

Комьюнити Street Culture развивает это движение в Украине за последние 15 лет. Вместе с друзьями и партнерами мы проводим всеукраинские фестивали и батлы, международные соревнования, экспертные форумы и создаем городскую молодежную инфраструктуру.

Во время войны, конечно, фестивали и батли не ко времени. Впрочем, даже в сложные времена уличные культуры могут стать твердой опорой, особенно для детей и подростков.

Свежий воздух

Спросите любого врача: что обязательно должно быть в жизни ребенка — и любого человека? Он ответит вам: прогулки и свежий воздух. В мире смартфонов и компьютеров дети меньше хотят выходить на улицу, и мы видим, что некоторые родители подходят к ней с позиции возражения: "Я не разрешаю тебе, иди погуляй". Но заблокированный TikTok не выведет ребенка на улицу – это можно сделать, если показать ему классную альтернативу.

Во время войны это очень важно — потому что дети понимают, что происходит. Многие из них читают те же самые новости, что и взрослые, видят те же самые неприятные видео. И, к сожалению, тоже переживают трагический опыт. И им нужно переключаться.

Уличные культуры круты тем, что это не спорт ради спорта, и не прогулка ради прогулки. Это — множество разнообразных активностей, от скейтбординга до уличных танцев и граффити. Для ребенка и подростка это интерес: "Смогу ли я сделать этот трюк?"; определенного рода адреналин, соревнования с друзьями, а также момент расширения собственных креативных возможностей. Ты можешь упасть десятки раз, но однажды у тебя получится — и ты будешь самым счастливым человеком в мире.

Добавьте к этому площадки, урбан-парки. Они делают этот опыт незабываемым, уникальным. И все это – на свежем воздухе. Во время войны, конечно, следует соблюдать правила безопасности: прятаться в воздушные тревоги, не ходить по городу во время комендантского часа, а в прифронтовых городах вообще свести прогулки к минимуму — или по возможности уехать в более безопасные места. Но там, где такая активность возможна, ей нужно пользоваться.

Connecting People

Благодаря уличным культурам мы в нашем комьюнити Street Culture находим друзей на всю жизнь, знакомимся с будущими мужьями и женами или бизнес-партнерами. Принадлежность к определенной группе людей (единомышленников) со схожими принципами, стремлениями и активностями невероятно важна для ребенка и подростка. А еще очень арт терапевтическая во время стрессовых ситуаций.

Мы это особенно ясно увидели в 2014-2015 годах и позже во время войны на Донбассе. Дети и подростки, впервые столкнувшиеся с войной — и переехавшие в другие города или оставшиеся в прифронтовых городах, пережили большое потрясение. И принадлежность к сообществу, коммуникация с другими людьми, разделяющими их интересы, им очень помогла. Буквально на наших глазах дети раскрывались, находили свои таланты, восхищались теми или иными уличными культурами.

Что-то похожее мы делаем и сейчас. Командами Street Culture и Urban Reform мы разрабатываем проект временного жилья для перемещенных лиц Urban Camp. Его главная особенность в том, что это не просто убежище с матрацами и крышей. Как и Street Culture, это полноценное коммьюнити в общении и качественном досуге.

Первый такой кэмп мы открыли во Львове в апреле, и за это время он уже помог около 200 человек. Здесь живут люди со всей страны, в частности много детей. У них есть большой двор, где можно поиграть в баскетбол, порисовать, пообщаться. Каждый выход мы устраиваем специальные инвенты с играми, мастер-классами, гимнастикой и другими общими активностями.

Физическая нагрузка

Уличные культуры – это прекрасный способ начать двигаться. Среди тех видов спорта, которые более или менее похожи на традиционные – стритбол 3х3 и стритфутбол 3х3 – все понятно: это игра с мячом, требующая интенсивного бега, внимания, нагрузки мышц. После часа игры ты выходишь с площадки потным, но довольным.

В то же время, футболом и баскетболом физическая нагрузка не ограничивается: почти все виды уличных культур отлично подходят для того, чтобы привести собственное тело в движение. Возьмем, например, скейтбординг – это, по мнению экспертов, полноценная кардио-тренировка. Даже когда едешь по прямой дороге, твой пульс повышается, соответственно, тренируется выносливость, а вместе с ним — координация и баланс.

А при выполнении трюков — даже базовых — активируются большие группы мышц, особенно седалищные, мышцы таза и ног. Идеальная тренировка, если на днях сидишь за компьютером или телефоном. То же касается и других культур: BMX, роллерблейдинга, самоката.

Уличные культуры также нравятся детям и подросткам, потому что здесь есть место не только физической нагрузке, но и креативной деятельности. Можно сколько угодно дискутировать, например, о граффити, но в конце концов это уникальная вещь для самовыражения, которая дает ребенку максимальную свободу. Особенно когда она учится у лучших и потом соревнуется с друзьями на фестивалях и батлах.

О стрит-дэнсе нечего сказать: эти танцы завоевали миллионы поклонников во всем мире и уже поставили себя на одну ступень с традиционными. Здесь у человека и физическая нагрузка, и самовыражение через телодвижения, и чувство ритма — идеально, чтобы немного оторваться и насладиться моментом.

Мы в команде верим, что темные времена легче проходить вместе — этот принцип не раз спасал и тех, кому мы помогали, и нас самих. И во время войны и после победы наша цель неизменна – объединять и поддерживать людей, а также создавать все условия, чтобы жизнь продолжалась.