Як вуличні культури допоможуть вашій дитині під час війни

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Вуличні культури — масштабний рух, який об’єднує мільйони людей у всьому світі. До нього входять активності, що «народилися» на вулиці, але зараз посіли чільне місце у суспільстві: скейтбординг, BMX, роллерблейдінг, самокат, стритбол, стритфутбол та багато інших.

Ком’юніті Street Culture розвиває цей рух в Україні упродовж останніх 15 років. Разом з друзями і партнерами ми проводимо всеукраїнські фестивалі та батли, міжнародні змагання, експертні форуми та створюємо міську молодіжну інфраструктуру.

Під час війни, звичайно, фестивалі та батлі не на часі. Утім, навіть у складні часи вуличні культури можуть стати твердою опорою — особливо для дітей та підлітків.

Свіже повітря

Запитайте будь-якого лікаря: що обов’язково повинно бути в житті дитини — та й будь-якої людини? Він відповість вам: прогулянки та свіже повітря. У світі смартфонів та комп’ютерів діти менше хочуть виходити на вулицю, і ми бачимо, що деякі батьки підходять до неї з позиції заперечення: «Я не дозволяю тобі, йди погуляй». Але заблокований TikTok не виведе дитину на вулицю — це можна зробити, якщо показати їй класну альтернативу.

Під час війни це вкрай важливо — бо діти розуміють що відбувається. Багато хто з них читають ті ж самі новини, що і дорослі, бачать ті ж самі неприємні відео. І, на жаль, також переживають трагічний досвід. І їм потрібно перемикатися.

Вуличні культури круті тим, що це — не спорт заради спорту, і не прогулянка заради прогулянки. Це — величезна кількість різноманітних активностей, від скейтбордингу до вуличних танців та графіті. Для дитини та підлітка це інтерес: «А чи зможу я зробити цей трюк?»; певного роду адреналін, змагання із друзями, а також — момент розширення власних креативних можливостей. Бо ти можеш впасти десятки разів, але одного разу в тебе вийде — і ти будеш найщасливішою людиною в світі.

Додайте до цього майданчики, урбан-парки. Вони роблять цей досвід незабутнім, унікальним. І все це — на свіжому повітрі. Під час війни, звичайно, варто дотримуватися правил безпеки: ховатися впродовж повітряних тривог, не ходити містом під час комендантської години, а в прифронтових містах взагалі звести прогулянки до мінімуму — чи по можливості виїхати у більш безпечні місця. Але там, де така активність можлива, їй треба користатися.

Connecting People

Завдяки вуличним культурам ми в нашому ком’юніті Street Culture знаходимо друзів на все життя, знайомимося з майбутніми чоловіками та дружинами чи бізнес-партнерами. Приналежність до певної групи людей (однодумців) зі схожими принципами, прагненнями та активностями неймовірно важлива для дитини та підлітка річ. А ще — дуже арт терапевтична під час стресових ситуацій.

Ми це особливо чітко побачили у 2014-2015 роках та пізніше під час війни на Донбасі. Діти та підлітки, що вперше тоді зіткнулися з війною — та переїхали до інших міст чи залишилися в прифронтових містах — пережили велике потрясіння. І приналежність до певної спільноти, комунікація з іншими людьми, що розділяють їхні інтереси, їм дуже допомогла. Буквально на наших очах діти розкривалися, знаходили власні таланти, захоплювалися тими чи іншими вуличними культурами.

Щось схоже ми робимо і зараз. Командами Street Culture та Urban Reform ми розвиваємо проєкт тимчасового житла для переміщених осіб Urban Camp. Його головна особливість в тому, що це не просто прихисток з матрацами та дахом. Як і Street Culture, це повноцінне ком’юніті зі спілкуванням та якісним дозвіллям.

Перший такий кемп ми відкрили у Львові у квітні, і за цей час він вже допоміг близько 200 особам. Тут живуть люди з усієї країни, зокрема, багато дітей. У них є велике подвір’я, де можна пограти у баскетбол, помалювати, поспілкуватися. Щовихідних ми влаштовуємо спеціальні івенти з іграми, майстер-класами, гімнастикою та іншими спільними активностями.

Фізичне навантаження

Вуличні культури — це прекрасний спосіб почати рухатися. Серед тих видів спорту, що більш-менш схожі на традиційні — стритбол 3х3 та стритфутбол 3х3 — все зрозуміло: це гра з м’ячем, яка вимагає інтенсивного бігу, уваги, навантаження м’язів. Після години гри ти виходиш з майданчика спітнілим, але задоволеним.

Водночас футболом та баскетболом фізичне навантаження не обмежується: майже всі види вуличних культур відмінно підходять для того, щоб привести власне тіло у рух. Візьмемо, наприклад, скейтбординг — це, на думку експертів, повноцінне кардіо-тренування. Навіть коли їдеш прямою дорогою, твій пульс підвищується, відповідно, тренується витривалість, а разом з ним — координація та баланс.

А під час виконання трюків — навіть базових — активуються великі групи м’язів, особливо сідничні, м’язи тазу та ніг. Ідеальне тренування, якщо днями сидиш за комп’ютером чи телефоном. Те ж стосується й інших культур: BMX, роллерблейдінга, самоката.

Вуличні культури також подобаються дітям та підліткам, тому що тут є місце не тільки фізичному навантаженню, але й креативній діяльності. Можна скільки завгодно дискутувати, наприклад, про графіті, але зрештою це унікальна річ для самовираження, що надає дитині максимальну свободу. Особливо, коли вона вчиться у найкращих та потім змагається з друзями на фестивалях та батлах.

Про стрит-денс годі й казати: ці танці завоювали мільйони прихильників у всьому світі й вже поставили себе на один щабель із традиційними. Тут у людини і фізичне навантаження, і самовираження через рухи тіла, і відчуття ритму — ідеально, щоб трохи відірватися та насолодитися моментом.

Ми у команді віримо, що темні часи легше проходити разом — цей принцип не раз рятував і тих кому ми допомагали, і нас самих. І під час війни і після перемоги наша мета незмінна — об’єднувати та підтримувати людей, а також створювати всі умови, щоб життя продовжувалося.