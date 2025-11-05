Как я строила региональную сеть для газеты "Дело"

— Не вижу тебя редактором, скорее парламентским корреспондентом. — Сказала мне по завершении первой встречи будущий главный редактор газеты "Дело" Галина Панченко. Я видела себя исключительно редактором, потому что, во-первых, мне казалось, что редактором будет работать интереснее, а, во-вторых, у меня была абсолютно свеженькая ипотека и я должна изо всех сил цепляться за новые возможности.

Два года в газете "Дело" прошло как одна неделя. Помимо того, что там было непросто, порой тяжело, и всегда хотелось, чтобы было больше людей, больше всего мне запомнилось, как я с нуля построила сеть собкоров. Да, в те времена это почему-то называлось "сетью".

К этому делу я приступила по собственной инициативе как редактор отдела политики и экономики. А побуждали меня два момента: зависть и необходимость. Завидовала я всей душой газете "Коммерсантъ Украина", у которой региональные корреспонденты уже были. А необходимость была связана с нехваткой корреспондентов в отделе и, соответственно, материалов. Поделившись идеей с Галиной Панченко, я получила благословение главного редактора и принялась за дело.

Скажу сразу, что собкорами я занималась в свободное от работы время, не спеша и мне за это не доплачивали. Интернет в 2005 году уже еще в процессе становления и сайт могла себе позволить далеко не каждая газета или журнал, там более в регионах. Первые поиски, конечно, были по знакомым, потому что за плечами у меня был опыт "Интерфакс-Украина" и не только. Так судьба нас свела с Тарасом Москалюком. Я его называла о себе "донецкий корреспондент Всея Украины". Тарас был бог, который через пять минут просто по телефону мог надиктовать любой событийный материал. В 2014 году он уехал из Донецка и через несколько лет скончался в Киеве.

Второй вариант поиска собственных корреспондентов – работа в полях. К примеру, я ехала в отпуск или на выходные в один из областных центров, шла в киоск "Пресса" и скупала все региональные издания. Читала, выбирала, по-моему, самую сильную и интересную газету, тут же в киоске покупала бумажную карту города (да-да гугл-карт еще не было) и шла по адресу, указанному на последней или второй странице издания.

Помню, именно так я пришла в газету "Молодой Буковинец". Сказать, что редакция была шокирована, вообще ничего! Меня одновременно не знали куда меня посадить и удивлялись какое глупо к ним приехало! Но эта система работала. И я из каждой поездки возвращалась с полными карманами визиток и при необходимости имела возможность быстро заказать материал на месте.

Так через год у меня были собственные корреспонденты в 12-13 областных центрах Украины. От Львова и Тернополя до Харькова и Симферополя. И если у нас в отделе не хватало материалов, то я всегда могла достать из рукава региональный текст.

Звездный час моего увлечения региональной сетью случился в конце 2005 года, когда была расстреляна машина бывшего председателя Львовской областной администрации Степана Сенчука. Он погиб на месте. Наш львовский собкор Василий Хомин сработал настолько вовремя и качественно, что им восхищалась вся редакция.

А в какой-то момент в отделе произошла очередная пертурбация и еще один корреспондент нам нужен был еще на вчера. И мы предложили Василию, он согласился, но сказал, что ему нужен адаптационный период на поиски жилья и т.д. А ведь вы помните, что корреспондент был нужен "уже"! И я пошла ва-банк – предложив ему пожить в собственной квартире в свободной комнате. Василий приехал с джентельменским набором: миска, кружка, ложка.

Пользовался только своей посудой, тщательно мыл и складывал в угол стола. За что я потом это место о себе называла "Галицко-Волынским княжеством". Жил у меня Василий недолго, потому что после того, как я на выходных предложила ему изучить новые правительственные постановления (а вы что думали я ему могла предложить), он быстренько съехал к ребятам-журналистам, которые снимали квартиру.