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Какие столичные супермаркеты предлагают низкие цены на продукты питания
Где сэкономить на покупке продуктов питания – читайте в материале.
Мониторинг цен на продовольствие проводился в столичных супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан и Novus 8 февраля 2023 года.
Для того чтобы сравнить цены были выбраны товары из разных категорий.
Анализ цен в четырех супермаркетах показал, что ряд продуктов питания дешевле в Novus. Если каждый товар из таблицы купить по одному килограмму или одной единице, нужно заплатить 1064,03 грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За аналогичный продуктовый набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 1077,09 грн, а в АТБ - 1186,15 грн. Дороже стоят продукты из таблицы в супермаркете Ашан, где за продуктовый набор нужно заплатить 1204,85 грн.
Сколько стоят продукты питания из категории "овощи"
По данным мониторинга цен килограмм картофеля в столичных супермаркетах можно приобрести по цене:
- АТБ – 7,59 грн;
- Novus – 7,59 грн;
- Сільпо – 7,60 грн;
- Ашан – 8,20 грн.
Килограмм капусты ритейлеры предлагают по следующей цене:
- Novus – 11,99 грн;
- Сільпо – 12,00 грн;
- Ашан – 12,90 грн;
- АТБ – 12,95 грн.
Килограмм лука в столичных супермаркетах стоит:
- Novus – 36,89 грн;
- Сільпо – 36,90 грн;
- Ашан – 42,89 грн;
- АТБ – 43,70 грн.
По данным аналитиков плодоовощного рынка, украинские фермеры снизили цену на морковь. В настоящее время килограмм моркови стоит:
- Novus – 23,59 грн;
- Сільпо – 23,60 грн;
- Ашан – 26,25 грн;
- АТБ – 28,59 грн.