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Общество
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Какие столичные супермаркеты предлагают низкие цены на продукты питания

Какие столичные супермаркеты предлагают низкие цены на продукты питания

Где сэкономить на покупке продуктов питания – читайте в материале.

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Мониторинг цен на продовольствие проводился в столичных супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан и Novus 8 февраля 2023 года.

Для того чтобы сравнить цены были выбраны товары из разных категорий.

Фото 2 — Какие столичные супермаркеты предлагают низкие цены на продукты питания

Анализ цен в четырех супермаркетах показал, что ряд продуктов питания дешевле в Novus. Если каждый товар из таблицы купить по одному килограмму или одной единице, нужно заплатить 1064,03 грн.

За аналогичный продуктовый набор в супермаркете Сільпо нужно заплатить 1077,09 грн, а в АТБ - 1186,15 грн. Дороже стоят продукты из таблицы в супермаркете Ашан, где за продуктовый набор нужно заплатить 1204,85 грн.

Сколько стоят продукты питания из категории "овощи"

По данным мониторинга цен килограмм картофеля в столичных супермаркетах можно приобрести по цене:

  • АТБ – 7,59 грн;
  • Novus – 7,59 грн;
  • Сільпо – 7,60 грн;
  • Ашан – 8,20 грн.

Килограмм капусты ритейлеры предлагают по следующей цене:

  • Novus – 11,99 грн;
  • Сільпо – 12,00 грн;
  • Ашан – 12,90 грн;
  • АТБ – 12,95 грн.

Килограмм лука в столичных супермаркетах стоит:

  • Novus – 36,89 грн;
  • Сільпо – 36,90 грн;
  • Ашан – 42,89 грн;
  • АТБ – 43,70 грн.

По данным аналитиков плодоовощного рынка, украинские фермеры снизили цену на морковь. В настоящее время килограмм моркови стоит:

  • Novus – 23,59 грн;
  • Сільпо – 23,60 грн;
  • Ашан – 26,25 грн;
  • АТБ – 28,59 грн.