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Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни на продукти харчування
Де зекономити на покупці продуктів харчування - читайте у матеріалі.
Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 8 лютого 2023 року.
Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій.
Аналіз цін у чотирьох супермаркетах показав, що ряд продуктів харчування дешевше у Novus. Якщо кожного товару з таблиці купити по одному кілограму або одній одиниці, треба заплатити 1064,03 грн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 1077,09 грн, а в АТБ - 1186,15 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті Ашан, де за продуктовий набір треба заплатити 1204,85 грн.
Скільки коштують продукти харчування з категорії "овочі"
За даними моніторингу цін кілограм картоплі в столичних супермаркетах можна придбати за ціною:
- АТБ - 7,59 грн;
- Novus - 7,59 грн;
- Сільпо - 7,60 грн;
- Ашан - 8,20 грн.
Кілограм капусти рітейлери пропонують за такою ціною:
- Novus - 11,99 грн;
- Сільпо - 12,00 грн;
- Ашан - 12,90 грн;
- АТБ - 12,95 грн.
Кілограм цибулі у столичних супермаркетах коштує:
- Novus - 36,89 грн;
- Сільпо - 36,90 грн;
- Ашан - 42,89 грн;
- АТБ - 43,70 грн.
За даними аналітиків плодоовочевого ринку, українські фермери знизили ціну на моркву. Наразі килограм моркви коштує:
- Novus - 23,59 грн;
- Сільпо - 23,60 грн;
- Ашан - 26,25 грн;
- АТБ - 28,59 грн.