Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни на продукти харчування

Де зекономити на покупці продуктів харчування - читайте у матеріалі.

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Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 8 лютого 2023 року.

Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій.

Аналіз цін у чотирьох супермаркетах показав, що ряд продуктів харчування дешевше у Novus. Якщо кожного товару з таблиці купити по одному кілограму або одній одиниці, треба заплатити 1064,03 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 1077,09 грн, а в АТБ - 1186,15 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті Ашан, де за продуктовий набір треба заплатити 1204,85 грн.

Скільки коштують продукти харчування з категорії "овочі"

За даними моніторингу цін кілограм картоплі в столичних супермаркетах можна придбати за ціною:

АТБ - 7,59 грн;

Novus - 7,59 грн;

Сільпо - 7,60 грн;

Ашан - 8,20 грн.

Кілограм капусти рітейлери пропонують за такою ціною:

Novus - 11,99 грн;

Сільпо - 12,00 грн;

Ашан - 12,90 грн;

АТБ - 12,95 грн.

Кілограм цибулі у столичних супермаркетах коштує:

Novus - 36,89 грн;

Сільпо - 36,90 грн;

Ашан - 42,89 грн;

АТБ - 43,70 грн.

За даними аналітиків плодоовочевого ринку, українські фермери знизили ціну на моркву. Наразі килограм моркви коштує: