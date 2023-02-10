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Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни на продукти харчування

Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни на продукти харчування

Де зекономити на покупці продуктів харчування - читайте у матеріалі. 

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Моніторинг цін на продукти харчування проводився у столичних супермаркетах АТБ, Сільпо, Ашан та Novus 8 лютого 2023 року.

Для того, щоб порівняти ціни було обрано товари з різних категорій.

Фото 2 — Які столичні супермаркети пропонують низькі ціни на продукти харчування

Аналіз цін у чотирьох супермаркетах показав, що ряд продуктів харчування дешевше у Novus. Якщо кожного товару з таблиці купити по одному кілограму або одній одиниці, треба заплатити 1064,03 грн.

За аналогічний продуктовий набір у супермаркеті Сільпо треба заплатити 1077,09 грн, а в АТБ - 1186,15 грн. Найдорожче продукти з таблиці коштують у супермаркеті Ашан, де за продуктовий набір треба заплатити 1204,85 грн.

Скільки коштують продукти харчування з категорії "овочі"

За даними моніторингу цін кілограм картоплі в столичних супермаркетах можна придбати за ціною:

  • АТБ - 7,59 грн;  
  • Novus - 7,59 грн;  
  • Сільпо - 7,60 грн; 
  • Ашан - 8,20 грн. 

Кілограм капусти рітейлери пропонують за такою ціною:  

  • Novus - 11,99 грн; 
  • Сільпо - 12,00 грн; 
  •  Ашан - 12,90 грн; 
  • АТБ - 12,95 грн.

Кілограм цибулі у столичних супермаркетах коштує:

  • Novus - 36,89 грн; 
  •  Сільпо - 36,90 грн; 
  •  Ашан - 42,89 грн; 
  • АТБ - 43,70 грн. 

За даними аналітиків плодоовочевого ринку, українські фермери знизили ціну на моркву. Наразі килограм моркви коштує: 

  • Novus - 23,59 грн;  
  •  Сільпо - 23,60 грн; 
  •  Ашан - 26,25 грн; 
  •  АТБ - 28,59 грн. 