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Война Война
Категория
Общество
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Количество погибших детей в результате российской агрессии на территории Украины увеличилось до 345

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По состоянию на утро 4 июля более 989 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 345 погибли и более 644 ранены.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

В ОГП отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

  • в Донецкой области – 345
  • Харьковской – 185
  • Киевской – 116
  • Черниговской – 68
  • Луганской – 61
  • Николаевской – 53
  • Херсонской – 52
  • Запорожской - 31

Отмечается, что 3 июля в результате обстрела оккупантами Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка. В тот же день войска РФ в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

В частности, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

Напомним, Генеральная прокуратура на 20 июня расследует более 1700 дел о военных преступлениях Российской Федерации, совершенных на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. В связи с этим был создан сайт, собирающий доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил.

Автор:
Анастасия Перцева