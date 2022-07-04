Количество погибших детей в результате российской агрессии на территории Украины увеличилось до 345

По состоянию на утро 4 июля более 989 детей пострадали в Украине в результате широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 345 погибли и более 644 ранены.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

В ОГП отмечают, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 345

Харьковской – 185

Киевской – 116

Черниговской – 68

Луганской – 61

Николаевской – 53

Херсонской – 52

Запорожской - 31

Отмечается, что 3 июля в результате обстрела оккупантами Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка. В тот же день войска РФ в очередной раз обстреляли Бахмут Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

В частности, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2102 учебных заведения. Из них 215 разрушены полностью.

Напомним, Генеральная прокуратура на 20 июня расследует более 1700 дел о военных преступлениях Российской Федерации, совершенных на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. В связи с этим был создан сайт, собирающий доказательства преступлений и информацию о тех, кто их совершил.