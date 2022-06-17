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Число подтвержденных ООН погибших мирных жителей Украины превысило 4,5 тысячи

Число подтвержденных ООН погибших мирных жителей Украины превысило 4,5 тысячи
Женщина у разрушенной школы в Белогоровке, что недалеко от Лисичанска Луганской области, 17 июня. Фото: AFP

Управление верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало уже 4509 случаев гибели и 5585 случаев ранения гражданских лиц в Украине с 4:00 24 февраля, когда началось вооруженное нападение на нее со стороны России.

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Об этом говорится в последнем отчете организации по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает случаи, которые удалось подтвердить до конца суток 16 июня.

В частности, среди погибших - 1747 мужчин, 1166 женщин, 124 девочки и 129 мальчиков, а также 41 ребенок и 1302 взрослых, пол которых пока не удалось установить, а среди раненых - 1138 мужчин, 792 женщины, 125 девочек и 166 мальчиков, а также 172 ребенка и 3192 взрослых, пол которых пока не установлен.

При этом уже около 57% всех случаев (2628 погибших и 3117 раненых) приходится на Донецкую и Луганскую области. В частности, на территории, которую в ООН классифицируют как контролируемую украинским правительством, зафиксировано 2452 погибших и 2393 раненых, а на территории, контролируемой "связанными с Россией вооруженными группами", - 176 погибших и 724 раненых.

Остальные 1881 погибший и 2468 раненых приходятся на другие регионы - Киев, а также Черкасскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Киевскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Ровенскую, Винницкую, Житомирскую, а теперь также и Тернопольскую область, по которой на днях был нанесен ракетный удар.

Отмечается, что причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В то же время УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, по-прежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Речь идет, в частности, о таких городах как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная, Лисичанск и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Отметим, что за предыдущие сутки ООН смогла верифицировать гибель 28 мирных граждан и ранение еще 20, в том числе установлена гибель 1 и ранение 5 человек на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

Автор:
Тимофей Беспятов