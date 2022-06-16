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На северодонецком "Азоте" скрывается почти 600 человек, эвакуация невозможна, - глава Луганской ОВА
Сотни мирных жителей, укрывающихся в химическом заводе "Азот" в Северодонецке Луганской области, больше не могут эвакуироваться из-за непрекращающихся артобстрелов со стороны России.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии CNN.
"Выбраться оттуда сейчас невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев. Если кто-то выйдет, шанс того, что он умрет, составляет 99%", - сказал Гайдай.
По его словам, на данный момент на территории "Азота" находятся 568 человек, в том числе 38 детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как отметил глава Северодонецкого районного военного управления Роман Власенко, у людей есть запасы еды, но они не пополнялись в течение двух недель. Большинство из тех, кто укрывается там, - это работники химзавода, члены их семей и некоторые местные жители.
Напомним, по состоянию на 16 июня, россияне в Луганской области наступают по всем направлениям. Основное количество раненых - в Лисичанске. Обстреливаются ближайшие к Северодонецку кварталы.