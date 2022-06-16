На сєверодонецькому "Азоті" ховається майже 600 людей, евакуація неможлива, - голова Луганської ОВА

Сотні мирних жителів, що ховаються в хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області, більше не можуть евакуюватися через безперервні артобстріли з боку Росії.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі CNN.

"Вибратися звідти зараз неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої. Якщо хтось вийде, шанс того, що він помре, становить 99%", - сказав Гайдай.

За його словами, на даний момент на території "Азоту" перебувають 568 осіб, у тому числі 38 дітей.

Як зазначив голова Сєвєродонецького районного військового управління Роман Власенко, люди мають запаси їжі, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів. Більшість із тих, хто ховається там, – це працівники хімзаводу, члени їхніх сімей та деякі місцеві жителі.

Нагадаємо, станом на 16 червня, росіяни на Луганщині наступають у всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.