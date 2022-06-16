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На сєверодонецькому "Азоті" ховається майже 600 людей, евакуація неможлива, - голова Луганської ОВА
Сотні мирних жителів, що ховаються в хімічному заводі "Азот" у Сєвєродонецьку Луганської області, більше не можуть евакуюватися через безперервні артобстріли з боку Росії.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у коментарі CNN.
"Вибратися звідти зараз неможливо. Я маю на увазі, що це фізично можливо, але дуже небезпечно через постійні обстріли та бої. Якщо хтось вийде, шанс того, що він помре, становить 99%", - сказав Гайдай.
За його словами, на даний момент на території "Азоту" перебувають 568 осіб, у тому числі 38 дітей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як зазначив голова Сєвєродонецького районного військового управління Роман Власенко, люди мають запаси їжі, але вони не поповнювалися протягом двох тижнів. Більшість із тих, хто ховається там, – це працівники хімзаводу, члени їхніх сімей та деякі місцеві жителі.
Нагадаємо, станом на 16 червня, росіяни на Луганщині наступають у всіх напрямках. Основна кількість поранених – у Лисичанську. Обстрілюються найближчі до Сєвєродонецька квартали.