Число підтверджених ООН загиблих мирних жителів України перевищило 4,5 тисячі

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало вже 4509 випадків загибелі та 5585 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли почався збройний напад на неї з боку Росії.

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Про це йдеться в останньому звіті організації за даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що охоплює випадки, які вдалося підтвердити до кінця доби 16 червня.

Зокрема, серед загиблих – 1747 чоловіків, 1166 жінок, 124 дівчинки та 129 хлопчиків, а також 41 дитина та 1302 дорослих, стать яких поки не вдалося встановити, а серед поранених – 1138 чоловіків, 792 жінки, 125 дівчаток та 166 хлопчиків, а також 172 дитини та 3192 дорослих, стать яких поки не встановлено.

При цьому вже близько 57% усіх випадків (2628 загиблих та 3117 поранених) припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на території, яку в ООН класифікують як контрольовану українським урядом, зафіксовано 2452 загиблих та 2393 поранених, а на території, контрольованій "пов'язаними з Росією озброєними групами", - 176 загиблих та 724 поранених.

Інші 1881 загиблий та 2468 поранених припадають на інші регіони – Київ, а також Черкаську, Чернігівську, Харківську, Херсонську, Київську, Миколаївську, Одеську, Сумську, Запорізьку, Дніпропетровську, Полтавську, Рівненську, Вінницьку, Житомирську, а тепер також і Тернопільську область, по якій днями було завдано ракетного удару.

Зазначається, що причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

У той же час УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки багато повідомлень з місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, вимагають додаткового підтвердження, в той час як отримання інформації з деяких місць, де продовжуються бойові дії, затримується.

Йдеться, зокрема, про такі міста як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Зазначимо, зокрема, що за минулу добу ООН змогла верифікувати загибель 28 мирних громадян та поранення ще 20, у тому числі встановлено загибель 1 та поранення 5 осіб на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.