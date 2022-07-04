Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії на території України збільшилася до 345

Станом на ранок 4 липня більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 345 загинуло та понад 644 поранено.

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

В ОГП наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей:

у Донецькій області - 345

Харківській - 185

Київській - 116

Чернігівській - 68

Луганській - 61

Миколаївській - 53

Херсонській - 52

Запорізькій - 31

Зазначається, що 3 липня внаслідок обстрілу окупантами Слов'янська Донецької області загинула 9-річна дівчинка. Того ж дня війська РФ вкотре обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура станом на 20 червня розслідує понад 1700 справ про воєнні злочини Російської Федерації, вчинені на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим був створений сайт, який збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв.