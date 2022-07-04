- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
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Кількість загиблих дітей внаслідок російської агресії на території України збільшилася до 345
Станом на ранок 4 липня більше ніж 989 дітей постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. З них 345 загинуло та понад 644 поранено.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
В ОГП наголошують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- у Донецькій області - 345
- Харківській - 185
- Київській - 116
- Чернігівській - 68
- Луганській - 61
- Миколаївській - 53
- Херсонській - 52
- Запорізькій - 31
Зазначається, що 3 липня внаслідок обстрілу окупантами Слов'янська Донецької області загинула 9-річна дівчинка. Того ж дня війська РФ вкотре обстріляли Бахмут Донецької області. Поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.
Зокрема, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура станом на 20 червня розслідує понад 1700 справ про воєнні злочини Російської Федерації, вчинені на території України, починаючи з 24 лютого 2022 року. У зв'язку з цим був створений сайт, який збирає докази злочинів та інформацію про тих, хто їх скоїв.