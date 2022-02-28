Компания "Шериф" заплатит $1 тысячу за каждый уничтоженный танк российской армии

Охранная компания "Шериф" будет выплачивать по 1000 долларов за каждый уничтоженный танк российской армии в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Под словом уничтожить подразумевается: подбить, обезвредить или сжечь танк агрессора. За уничтожение другой военной техники оккупантов компания "Шериф" будет платить по 500 долларов за одну единицу.

"Обязательные условия: реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположение и время, когда это произошло", — уточнили в компании, призвав украинцев помогать теробороне в защите города.

Во время военного положения в Украине компания "Шериф" продолжает работать и наблюдать за объектами 24/7. Как отметили в компании, группы быстрого реагирования оказывают поддержку силовым структурам Украины, а также продолжают выполнять свою основною работу — выезжать на реальные тревоги.

Параллельно "Шериф" занимается эвакуацией иностранцев и беременных женщин из Киева и Киевской области и сотрудничает с национальной полицией и территориальной обороной.

Подчеркиваем, что, как сообщил мэр Виталий Кличко, Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов.

Военные, полиция, Нацгвардия, терроборона и добробаты защищают город, отмечает градоначальник.