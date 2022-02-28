Компанія "Шериф" заплатить $1 тисячу за кожен знищений танк російської армії

Охоронна компанія "Шериф" виплачуватиме по 1000 доларів за кожен знищений танк російської армії у Києві та Київській області. Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook.

Під словом знищити мається на увазі: підбити, знешкодити або спалити танк агресора. За знищення іншої військової техніки окупантів компанія "Шериф" платитиме по 500 доларів за одну одиницю.

"Обов'язкові умови: реальний доказ у вигляді фото або відео з танком, що горить, на тлі, місцезнаходження та час, коли це сталося", — уточнили в компанії, закликавши українців допомагати теробороні в захисті міста.

Під час воєнного стану в Україні компанія "Шериф" продовжує працювати та спостерігати за об'єктами 24/7. Як зазначили у компанії, групи швидкого реагування надають підтримку силовим структурам України, а також продовжують виконувати свою основну роботу – виїжджати на реальні тривоги.

Паралельно "Шериф" займається евакуацією іноземців та вагітних жінок з Києва та Київської області та співпрацює з національною поліцією та територіальною обороною.

Наголошуємо, що, як повідомив мер Віталій Кличко, Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає. Але військові, правоохоронці та тероборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів.

Військові, поліція, Нацгвардія, тероборона та добробати захищають місто, зазначає градоначальник.