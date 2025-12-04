Лучшая стартовая площадка, о которой только можно было мечтать

Вспоминая те далекие времена второй половины 2005 года, первым в голову приходит воспоминание о моем первом визите на утреннюю планерку в редакции Дела в первые дни его существования. Если главред Галина Панченко была в курсе о намерениях и целях моего визита, то для редакторов присутствие на планерке человека с должностью в которой фигурировала аббревиатура PR было, как минимум, подозрительным!

Тогда мне пришлось долго объяснять, что я не тот привычный для них пиарщик, который на другой стороне коммуникационно-информативных баррикад пытается помешать им получить правдивую информацию и пытается втюхать какую-то искаженную свою. Тогда это для многих редакторов выглядело, как пустить лису в курятник.

Сейчас сложно поверить, что с этого момента прошло уже 20 лет. Сложно, потому что только недавно мы дискутировали о том, как назвать газету, каким должен быть ее лого и какой вариант верстки лучше. А теперь мы празднуем такую почтенную годовщину.

Но осознание этого приходит именно тогда, когда ты постоянно сталкиваешься с бывшими журналистами и редакторами газеты Дело, теперь уже в качестве редакторов ведущих СМИ, директоров департаментов коммуникаций крупных корпораций, руководителей аналитических центров и даже народных депутатов.

Именно в этот момент лично я вижу огромную когорту прекрасных людей, хороших специалистов, редакторов и просто друзей, которым дало дорогу в мир непосредственно горнило ньюз-рума ежедневной газеты "Дело". И в моей памяти все они остались молодыми, интересными, жизнерадостными, энергичными и любознательными.

Никогда не забуду тех планерок в небольшом стеклянном кабинете Галины Панченко, где всегда очень живо и горячо обсуждались события и темы, которые стоят в следующем номере газеты. Эта атмосфера незабываема и неповторима. А главное – она была настолько живой и настоящей, что вряд ли что-то еще может с ней сравниться.

Помню свои первые попытки уговорить пойти на телевизионные ток-шоу Галину Панченко, Николая Пидвезяного, Федора Орищука и Ольгу Василевскую (тогда еще не Смаглюк). Как все они не хотели идти туда в пятницу вечером – и как же я их понимал. Но продвижение узнаваемости газеты было моим прямым долгом, поэтому я был часто неумолим!

Но самые большие воспоминания все же связаны с атмосферой в ньюз-руме. Эта энергетика была просто волшебной. Это был настоящий улей, куда усердные пчелы-журналисты приносили инсайты и горячие новости со всего мира. Это была фантастика, потому что все были настолько соединены одной идеей и общим делом, что это сложно с чем сравнить.

В любом углу гулкого редакционного опен-спейс современного офиса на Владимирской можно было услышать дискуссии и обсуждение тех или иных тем. Где-то можно было принять участие в обсуждении рыночных сплетен, а в кабинете у главреда присоединиться к брейн-шторму по заголовку передовой статьи для первой полосы.

Все это создавало атмосферу невероятного драйва, перманентного креатива и творческой причастности к чему-то важному. И это, с одной стороны, очень вдохновляло, но в то же время истощало. Ибо ритм был бешеным и напряженным, а энергетика просто невероятной.

Именно поэтому и отдыхать в редакции умели по-настоящему. Никогда не забуду встречи, которые мы отделом коммуникаций устраивали для журналистов и редакторов газеты с представителями пресс-служб министерств, ведомств и украинских компаний. Как долго я убеждал Галину Панченко и других редакторов встретиться с теми, с кем они всегда чувствовали себя почти врагами, находясь по их словам по разные стороны баррикад.

Но когда все-таки мне удалось их убедить и встреча состоялась, это было просто феерическое зрелище. Помню, как мы продолжали и продолжали аренду клуба, потому что никто не хотел расходиться. Надо отметить, что все это происходило под зажигательные танцы в культовом клубе 112.

Это был уникальный формат, объединивший в себе отдых, тим-билдинг и полезное взаимодействие между двумя противоположными лагерями – журналистами и коммуникационщиками. Помню, как после первой такой встречи редакция не знала куда девать все полученные за вечер новости и инсайты. Как выяснилось впоследствии, именно в этих встречах зарождались новые важные знакомства, контакты, дружеские отношения и даже семьи.

Именно редакция Дела выделялась среди других редакций издательства Экономика своей дружественностью, слаженностью и командным духом. Потому что журналисты и редакторы здесь были как одна большая семья, которая каждый день делает что-то важное и величественное. И именно так оно и было на самом деле.

И именно благодаря рвению и мотивированности редакции у коммуникационного отдела всегда было много поводов для продвижения еще молодой тогда газеты “Дело”. Напомню, что она вышла на рынок, на котором уже существовали два мощных конкурента.

Но журналисты "Дела" всегда находили такие новости и инсайты, что издание почти с первого дня начали цитировать все ведущие медиа, включая телевидение и даже информагентства.

Это был очень мощный старт. Равно как и сама газета стала мощным стартом для многих журналистов и редакторов. И я уверен, что каждый из них с радостью и благодарностью вспоминают те времена. И так же будет и с проходящим свой мощный жизненный старт с "Делом" именно сейчас.