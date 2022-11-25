На международном конкурсе, который прошел в столице Албании, Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025 года.

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Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"Львов победил! В Тиране объявили результаты! Львов получил статус молодежной столицы Европы 2025 года. И вместе со Львовом победили все украинские города - от Львова до Мариуполя, от Херсона до Киева. Это ведь совместная заявка. Победила Украина", - написал Москаленко.

Он добавил, что эта победа – уважение всей украинской молодежи, всем тем, кто защищает независимость – защитникам, волонтерам, предпринимателям, всем, кто приближает победу!

За Европейский молодежный форум сражались 19 городов из Украины, Австрии, Болгарии, Греции, Испании, Италии, Молдовы, Норвегии, Северной Македонии, Словении, Турции, Хорватии.

В финал вышли четыре города – Измир ( Турция), Фуэнлабрада ( Испания), Тромсе ( Норвегия) и украинский Львов. В защите проекта львовяне оказались самыми лучшими.