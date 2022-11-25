На міжнародному конкурсі, який відбувся у столиці Албанії, Львів здобув статус молодіжної столиці Європи 2025 року.

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Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

"Львів переміг! У Тирані оголосили результати! Львів отримав статус молодіжної столиці Європи 2025 року. І разом зі Львовом перемогли всі українські міста - від Львова до Маріуполя, від Херсона до Києва. Адже це спільна заявка. Перемогла Україна", - написав Москаленко.

Він додав, що ця перемога - шана всій українській молоді, всім тим, хто боронить незалежність - захисникам, волонтерам, підприємцям, всім, хто наближає перемогу!

За Європейський молодіжний форум боролись 19 міст з України, Австрії, Болгарії, Греції, Іспанії, Італії, Молдови, Норвегії, Північної Македонії, Словенії, Туреччини, Хорватії.

У фінал вийшли чотири міста - Ізмір (Туреччина), Фуенлабрада (Іспанія), Тромсе (Норвегія) та український Львів. У захисті проекту львів'яни виявилися найкращими.