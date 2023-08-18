Мэрия Ужгорода нарушает права ромов-переселенцев - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указывает на нарушение Ужгородским городским советом прав представителей ромского национального меньшинства на жилье и социальную защиту.

Как сообщили в офисе омбудсмена, к нему поступили обращения от представителей сообщества, являющихся внутренне перемещенными лицами, относительно защиты их от дискриминации по этническому признаку и нарушения их прав мэрией.

"В обращениях указано, что в настоящее время заявительницы с семьями и несовершеннолетними детьми проживают как ВПЛ в помещении многопрофильного лицея "Интеллект" - общеобразовательной школы I-III ступеней №11 Ужгородского городского совета. При этом одна из заявительниц имеет новорожденного ребенка", - говорится в сообщении .

Гражданки жалуются на то, что в связи с ремонтом в указанном лицее всех ВПЛ, которые там проживали, переселили в шелтер, созданный на базе городской поликлиники №2. При этом только ромским семьям было отказано в переселении, что было мотивировано отсутствием мест.

По этому факту офис уполномоченного обратился в Закарпатскую областную военную администрацию и Ужгородский городской совет относительно рассмотрения поднятого заявительницами в обращении вопроса. Теперь он будет находиться на контроле омбудсмена.

"Замечу, что любая дискриминация недопустима, а нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, влекут уголовную ответственность согласно статье 161 Уголовного кодекса Украины", - напомнил Лубинец.