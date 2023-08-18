Мерія Ужгорода порушує права ромів-переселенців - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказує на порушення Ужгородською міською радою прав представників ромської національної меншини на житло та соціальний захист.

Як повідомили в офісі омбудсмена, до нього надійшли звернення від представників спільноти, які є внутрішньо переміщеними особами, стосовно захисту їх від дискримінації за етнічною ознакою та порушення їхніх прав мерією.

"У зверненнях зазначено, що наразі заявниці з родинами і неповнолітніми дітьми як ВПО проживають в приміщенні багатопрофільного ліцею "Інтелект" - загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Ужгородської міської ради. При цьому одна із заявниць має новонароджену дитину", - йдеться в повідомленні.

Громадянки скаржаться на те, що у зв’язку з ремонтом в зазначеному ліцеї усіх ВПО, які там проживали, переселили до шелтера, створеного на базі міської поліклініки №2. При цьому лише ромським родинам відмовили в переселенні, мотивувавши відсутністю місць.

За цим фактом офіс уповноваженого звернувся до Закарпатської обласної військової адміністрації та Ужгородської міської ради щодо розгляду порушених заявницями у зверненні питань. Відтепер воно перебуватиме на контролі омбудсмена.

"Зауважу, що будь-яка дискримінація є неприпустимою, а порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, тягнуть за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 161 Кримінального кодексу України", - нагадав Лубінець.