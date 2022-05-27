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Минцифры запустило горячую линию для поддержки перемещенных украинцев
Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию, где можно получить информацию о помощи с жильем, получении статуса временной защиты и ведении бизнеса в 7 странах ЕС.
Об этом сообщила прессслужба Минцифры.
Так, теперь дистанционно можно получить консультацию по получению статуса временной защиты или других правовых оснований пребывания на территории другого государства и помощь с жильем и ресурсами поддержки по трудоустройству для украинцев.
Для бизнеса будут предоставлять информацию о работе в 7 странах ЕС (Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии) и как сделать релокейт в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На время действия пилотного проекта специалисты центров "Дія.Бізнес" будут консультировать украинцев в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии, Словении, Литве и Германии. Запросы других стран ЕС будут готовиться индивидуально.
Центр также будет предоставлять соответствующие консультации внутри перемещенным лицам в Украине.
Получить бесплатную консультацию можно по телефонам: + 080 033 31 83 (звонки безвозмездные на территории Украины) и +48 22 266 22 75 (международный номер для звонков с территории стран ЕС, плата за звонки взимается в соответствии с тарифными условиями оператора).
Напомним, что для женщин-предпринимателей запустили грант в 1,5 млн гривен.