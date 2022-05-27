Мінцифри запустило гарячу лінію підтримки для переміщених українців

Міністерство цифрової трансформації запустило гарячу лінію, де можна отримати інформацію про допомогу з житлом, отримання статусу тимчасового захисту та ведення бізнесу в 7 країнах ЄС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Так, тепер дистанційно можна отримати консультацію щодо отримання статусу тимчасового захисту або інших правових підстав перебування на території іншої держави та допомогу із житлом і ресурсами підтримки з працевлаштування для українців.

Для бізнесу надаватимуть інформацію про роботу в 7 країнах ЄС (Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині) та як зробити релокейт в Україну.

На час дії пілотного проєкту фахівці центрів Дія.Бізнес консультуватимуть українців у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині. Запити з інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально.

Центр також надаватиме відповідні консультації внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Отримати безкоштовну консультацію можна за номерами телефонів: + 080 033 31 83 (дзвінки безоплатні на території України) та +48 22 266 22 75 (міжнародний номер для дзвінків із території країн ЄС, плата за дзвінки стягується відповідно до тарифних умов оператора).

Нагадаємо, що для жінок-підприємців запустили грант на 1,5 млн гривень.