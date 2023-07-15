Минобороны решает вопрос "сливов" мобилизованными чувствительной информации в обмен на помощь от гражданских

Министерство обороны работает над исключением утечек чувствительной информации от военных, которые до сих пор иногда распространяют ее через гражданских лиц, оказывающих их подразделениям определенную материальную помощь.

Об этом написала в своем Telegram-канале заместительница министра Анна Маляр. Она отметила, что в Украине было проведено уже несколько просветительских кампаний по правилам подачи информации во время войны.

"В большей степени мы с задачей справились, и ставка на взрослость общества была сделана верно. Впрочем, безусловно, есть люди, которые ради просмотров и лайков могут обнародовать что угодно. Сейчас многие делают себе публичный капитал на военной теме. Но взрослое общество таких людей уже начало осуждать и не доверять им", - заявила представительница Минобороны.

Она отметила, что Украина находится в информационной войне "совершенно нового качества", к которой не готовили учебники или тренинги, указав, что "все еще бывают единичные сливы" чувствительной информации от мобилизованных военных.

"У нас есть случаи, когда гражданские помогают бригадам в обмен на информацию и даже в обмен на интервью определенным СМИ. Минобороны вместе с ВСУ занимается решением этого вопроса. Но единичные случаи на несколькосоттысячную армию – это неплохой результат", - сказала Маляр.

По ее мнению, самым большим информационным вызовом этой войны является не враждебная дезинформация, а необходимость всему обществу перейти на информационный режим военного времени.

"Украина не вводила военную цензуру. Мы пошли по пути презумпции, что наше общество взрослое и будет достаточно объяснений... Сейчас уже можно говорить, что наше общество беспрецедентно быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны и очень хорошо научилось различать враждебное ИПСО", - считает замминистра министра.

По ее словам, за время полномасштабного вторжения в Минобороны произошло "огромное количество" оффрек-встреч с блогерами, экспертами, журналистами, с которыми всегда удавалось найти понимание.

Кроме того, еще год назад ведомство разработало и передало во все областные администрации правила освещения информации военного характера: все главы администрации ныне находятся с министерством по этому вопросу в круглосуточном режиме, "и результат очевиден".