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Міноборони вирішує питання "зливів" мобілізованими чутливої інформації в обмін на допомогу цивільних
Міністерство оборони працює над унеможливленням витоків чутливої інформації від військових, які досі іноді розповсюджують її через цивільних осіб, які надають їхнім підрозділам певну матеріальну допомогу.
Про це написала у своєму Telegram-каналі заступниця міністра Ганна Маляр. Вона зазначила, що в Україні було проведено вже декілька просвітницьких кампаній щодо правил подачі інформаціі під час війни.
"Більшою мірою ми з завданням впорались, і ставка на дорослість суспільства була зроблена вірно. Втім, безумовно, є люди, які заради переглядів і лайків можуть оприлюднити будь що. Зараз багато хто робить собі публічний капітал на військовій темі. Але доросле суспільство таких людей вже почало засуджувати та не довіряти їм", - зявила представниця Міноборони.
Вона зазначила, що Україна перебуває в інформаційній війні "абсолютно нової якості", до якої не готували підручники чи тренінги, вказавши що "все ще бувають поодинокі зливи" чутливої інформації від мобілізованих військових.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"В нас є випадки, коли цивільні допомагають бригадам в обмін на інформацію і навіть в обмін на інтерв’ю певним ЗМІ. Міноборони разом з ЗСУ займається вирішенням цього питання. Але поодинокі випадки на кількасоттисячну армію - це непоганий результат", - сказала Маляр.
На її думку, найбільшим інформаційним викликом цієї війни є не ворожа дезінформація, а необхідність всьому суспільству перейти на інформаційний режим воєнного часу.
"Украіна не запроваджувала військову цензуру. Ми пішли шляхом презумпції, що наше суспільство доросле і буде достатньо пояснень... Зараз вже можна говорити, що наше суспільство безпрецедентно швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни та дуже добре навчилось вирізняти вороже ІПСО", - вважає застуниця міністра.
За її словами, за час повномасштабного вторгнення у Міноборони відбулася "величезна кількість" оффрек-зустрічей з блогерами, експертами, журналістами, з якими завжди вдавалося знайти порозуміння.
Крім того, ще рік тому відомство розробило й передало в усі обласні адміністраціі правила висвітлення інформації військового характеру: наразі усі голови адміністрації знаходяться з міністерством на зв’язку з цього питання в цілодобовому режимі, "і результат очевидний".