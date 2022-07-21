Муж Русланы Писанки рассказал о причине ее смерти

Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка умерла от рака, а ее тело будет кремировано. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ее муж Игорь Исаков.

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"Знаю, что должен сообщить, поэтому: у Руси был рак, к сожалению агрессивная форма и немного запущенный. Но так, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину. К сожалению, иммунитет не выдержал. Итак, к сожалению, смерть и кремация", – написал он.

Относительно почтения памяти актрисы Исаков сообщил, что первое прощание состоится в немецком городе Кайзерлаутерн, где она и умерла, однако время и точное место он сам узнает только в следующий понедельник (25 июля), о чем сообщит дополнительно.

После оформления всех бумаг, по его словам, он отвезет останки жены в Киев, но когда это произойдет, будет зависеть только от скорости оформления. О месте и времени похорон в Киеве Исаков пообещал сообщить дополнительно.

"Безгранично благодарен всем. Мое состояние сейчас опишу синонимами: раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это никогда бы не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать", - рассказал муж умершей.

Напомним, что Писанка скончалась 19 июля на 57-м году жизни. Как рассказал СМИ после этого актер Владимир Горянский, друживший и работавший с Писанкой, о болезни она никому не говорила, хотя в последнее время неоднократно теряла сознание прямо на сцене, из-за чего 4 февраля сломала ногу. По словам Горянского, в начале войны актриса выехала в Германию, а на днях ей сделали операцию, после которой он успел пообщаться с ней.