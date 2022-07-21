Чоловік Руслани Писанки розповів про причину її смерті

Українська телеведуча та акторка Руслана Писанка померла від раку, а її тіло буде кремовано. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її чоловік Ігор Ісаков.

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"Знаю, що мушу повідомити, тож: у Русі був рак, нажаль агресивна форма й трохи запущений. Але так, як боролась вона, я б не зміг би навіть на половину. На жаль, імунітет не витримав. Отже, на жаль, смерть і кремація", - написав він.

Стосовно вшанування пам'яті акторки Ісаков повідомив, що перше прощання відбудеться в німецькому місті Кайзерлаутерн, де вона і померла, але час та точне місце він сам дізнається лише наступного понеділка (25 липня) та повідомить додатково.

Після оформлення всіх паперів, за його словами, він відвезе останки жінки в Київ, але як скоро це станеться, буде залежати тільки від швидкості оформлення. Про місце та час похорону в Києві Ісаков пообіцяв повідомити додатково.

"Безмежно вдячний всім. Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зломлений, знищений. Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати", - розповів чоловік померлої.

Нагадаємо, що Писанка померла 19 липня на 57-му році життя. Як розповів ЗМІ після цього актор Володимир Горянський, що товаришував та працював із Писанкою, про хворобу вона нікому не казала, хоча останнім часом неодноразово втрачала свідомість прямо на сцені, через що 4 лютого зламала ногу. За словами Горянського, на початку війни акторка виїхала до Німеччини, а днями їй зробили операцію, після якої він встиг поспілкуватися з нею.